Вдова рэпера Картрайта сотрудничает со следствием, но улик против нее не прибавилось

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Сергей Лукьянов, защищащий Кохал, результаты судебно-медицинской экспертизы трупа все еще не готовы, следственные действия с обвиняемой в настоящее время не проводятся.

Кохал просила отпустить ее под домашний арест. Она не видит причин держать ее в СИЗО. Со следствием обвиняемая сотрудничает — по мере возможности. Кохал уверяет, что рассказала представителям СКР об обстоятельствах смерти мужа все, что знала. От дачи показаний она не отказывается.



«Фонтанка» сообщала, что следствие и полицейские, по словам Кохал, используют не только формальные способы расследования. К ней в СИЗО приходили следователь и оперативник и убеждали признаться в убийстве мужа. Кохал обратилась в прокуратуру, посчитав непозволительными вопросы о том, пила ли она кровь Картрайта и не занималась ли с его телом посмертным сексом.



По версии следствия, Кохал на почве неприязненных отношений неустановленным способом в неустановленное время убила мужа Александра Юшко, более известного как рэпер Энди Картрайт, расчленила тело и хотела его утилизировать. Женщину задержали 29 июля 2020 года после того, как она сама обратилась в полицию и рассказала о расчленении мужа.

