Жена рэпера Картрайта арестована по обвинению в его убийстве
Смольнинский суд Петербурга 3 августа заключил под стражу 36-летнюю Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа — рэпера Александра Юшко, больше известного как Энди Картрайт.
Как передает корреспондент «Фонтанки», судья Светлана Резникова сочла убедительными доводы следствия об изоляции Кохал, расчленившей мужа.
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - огласила Резникова.
Защита Кохал просила домашний арест или иную не связанную с лишением свободы меру.
На заседании следствие представило переписку Картрайта с 25-летней поклонницей Надеждой Романенко. Их отношения якобы привели к недовольству Кохал и убийству на почве ревности.
По версии следствия, Марина Кохал не позднее 29 июля 2020 года неустановленным способом в ходе внезапного конфликта на почве личных неприязненных отношений совершила убийство Александра Юшко и расчленила его тело с дальнейшей целью уничтожить улики. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».