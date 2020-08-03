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03.08.2020 22:11
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Жена рэпера Картрайта арестована по обвинению в его убийстве

Смольнинский суд Петербурга 3 августа заключил под стражу 36-летнюю Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа — рэпера Александра Юшко, больше известного как Энди Картрайт.

Как передает корреспондент «Фонтанки», судья Светлана Резникова сочла убедительными доводы следствия об изоляции Кохал, расчленившей мужа.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - огласила Резникова.

Защита Кохал просила домашний арест или иную не связанную с лишением свободы меру.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

На заседании следствие представило переписку Картрайта с 25-летней поклонницей Надеждой Романенко. Их отношения якобы привели к недовольству Кохал и убийству на почве ревности.

По версии следствия, Марина Кохал не позднее 29 июля 2020 года неустановленным способом в ходе внезапного конфликта на почве личных неприязненных отношений совершила убийство Александра Юшко и расчленила его тело с дальнейшей целью уничтожить улики. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

sektor7
Вот так и встречайся с девушками.
если жене это не очень нравится
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