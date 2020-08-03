Переписка рэпера и поклонницы отправила в СИЗО 36-летнюю Марину Кохал, расчленившую тело музыканта. Совсем недавно она зарабатывала астрологией и рассуждала о невозможности отличить маньяка от нормального человека.

«Целую в щеку». За что арестовали жену Энди Картрайта

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Смольнинский суд Петербурга заключил под стражу на два месяца вдову рэпера Энди Картрайта по обвинению в убийстве. Главный козырь следствия - виртуальное общение музыканта с фанаткой Надей, самый бесстыжий фрагмент из которого представлял поцелуй в щеку. Обвинение разожгло из него пламень ревности.

- Ты за кого болеешь?

- Мне кажется, она его убила.

- А я за адвокатов. Хиленько что-то у следствия с аргументами.

Коридоры Смольнинского райсуда вечером 3 августа журналисты приспособили под дискуссионную площадку. Обсуждалось расчленение рэпера Александр Юшко, творческий псевдоним - Энди Картрайт. «Болеющих» за Марину Кохал, судя по репликам, нашлось в избытке.



Миниатюрная Кохал прятала в клетке лицо под капюшоном. На вопросы публики не реагировала.



Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

- Расчленитель! - раскатисто повторял адвокат Антон Кобит. Он выступал на стороне обвинения, представляя интересы матери Картрайта.

- Как написало одно СМИ, название говорить не буду, изящество погребения не есть самостоятельный состав преступления, - парировала адвокат обвиняемой Ирина Скурту.

Отсутствие прямых доказательств вины - еще даже непонятно, что рэпер убит - Кобит компенсировал экспрессией, активной жестикуляцией и обращением к публике, за что удостоился судейской реплики.

- Вы не туда рассказывайте, а сюда, - одернула адвоката Ирина Резникова.

На стороне же Кохал выступает также адвокат Сергей Лукьянов, своим появлением давший повод для черных шуток среди слушателей. Лукьянов одновременно защищает историка Соколова, на котором тоже есть грех расчленения.

- Нет никаких доказательств криминального характера смерти потерпевшего, - заявил Лукьянов. - Даже если гипотетически предположить, что Кохал причастна к гибели Юшко, то почему из трех форм вины по степени общественной опасности - убийство, причинение тяжких телесных повреждений с летальным исходом и причинение смерти по неосторожности - следствие выбирает самое тяжкое? Обвинение предъявлено незаконно. Само события преступления не установлено. Суд должен отказать в удовлетворении ходатайства.



Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Минутку триумфа в адвокатском многоголосье улучил следователь СК.

- Прошу приобщить к материалам дела показания свидетеля Романенко и ее переписку с потерпевшим Юшко, - произнес он в гнетущей тишине.

На данный момент это главный аргумент следствия, намекающий на мотив Марины Кохал убить мужа, - ревность. Петербургская пресса с утра писала о любовнице, чувства рэпера к которой будто бы и привели к трагическому разрушению треугольника.

Адвокаты Марины Кохал потребовали перерыв. Он продлился дольше запрошенных 15 минут. На лицах защитников сосредоточенности было не больше, чем у работника бензоколонки.

Главный свидетель обвинения - это 25-летняя уроженка Башкирии Надежда Романенко. Её соцсети недвусмысленно намекают на идолопоклонничество. Девушку можно считать фанаткой рэпера Картрайта, но вряд ли - более.

Последний раз с Энди Надежда встречалась 20 марта. Переписку вели и позднее. В диалогах встречаются одно вульгарное слово и один виртуально-телесный контакт:

«По жизни надо кушать салатик и трахаться».



«Целую в щеку».

Наверное, рассредоточенные лица адвокатов выражали общее отношение к содержательной части допроса Романенко: дескать, и это всё? Кохал знала о существовании поклонницы - одной из многочисленных.

- В представленных материалах нет намеков на интимные отношения, тем более длительные, - сообщил «Фонтанке» Сергей Лукьянов. - Подвести ревность под мотив очень сложно.

По словам третьего адвоката обвиняемой Юрия Авдеева, Кохал и Юшко вели достаточно прозрачный образ жизни и даже не «паролили» личные телефоны.

Адвокат Антон Кобит отдувался за молчаливого следователя.

- Хладнокровное поведение Кохал после смерти Юшко дает основания полагать, что она совершила убийство! То, что она совершила с телом, здравомыслящий человек не сделает! Зачем она срезала папиллярные рисунки? Она сделала все, чтобы максимально затруднить работу экспертам.

Марина Кохал, по образованию филолог, в 2000-х работала в пресс-службе Барнаульского юридического института МВД. Вуз дал ей положительную характеристику.



В Петербурге Кохал увлеклась эзотерикой и астрологией. В 2018 году она давала прогноз на 2019-й телезрителям канала «78». Под псевдонимом «Марина Зорина» вела Youtube-канал «Твоя личная мотивация». В июне 2019 года она записала эфир «Врожденная агрессия. Серийные убийцы». В получасовом монологе Марина рассказывала о том, что отличить маньяка от нормального человека невозможно. В ноябре она записала десять минут рассуждений на тему «Когда знаешь любовницу мужа в лицо».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

Справка: По версии следствия, Марина Кохал не позднее 29 июля 2020 года неустановленным способом совершила убийство Александра Юшко и расчленила его тело с дальнейшей целью уничтожить улики.

Останки музыканта нашли в квартире 134-го дома по Невскому проспекту, которую Кохал и Юшко снимали.

Из показаний Кохал следует, что 24 июня она нашла мужа мертвым. Расчленением и утилизацией тела хотела инсценировать его бесследное исчезновение, чтобы сохранить репутацию известного музыканта. Якобы в комнате Юшко лежал шприц для инъекций, и публике стало бы известно о передозировке. Вечером 29 июля после консультаций с адвокатом Кохал обратилась в полицию.