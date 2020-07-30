Вечно живой Энди Картрайт. После расчленения жена от его имени переписывалась с поклонниками

Фото: скриншот с сайта instagram.com

Уголовное дело по факту смерти 31-летнего Юшко (творческий псевдоним — Энди Картрайт) могут не возбудить, если подтвердится версия его жены, расчленившей тело в надежде придать исчезновению «романтический окрас». Но наркотики, о которых женщина рассказала полиции, в квартире не нашли.

По словам женщины, Картрайт умер не позднее 25 июля 2020 года. Последний выход в аккаунт «ВКонтакте» рэпера датирован ночью 27-го.

Фото: скриншот с сайта vk.com

По данным «Фонтанки», у супруги нашлось объяснение. Она утверждает, что в перерыве между расчленением тела на пять частей заходила на его страницу как владелец и имитировала деятельность.

В Instagram музыканта, на которого подписаны почти 10 тысяч человек, жена тоже была вынуждена заходить, так как последнюю запись он оставил 23 июля. 26-го, уже после предполагаемой смерти, она опубликовала самостоятельный пост: «Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки. P.s.: приятно, когда тексты твоих треков буквально идут по рукам». Подписчики не заметили подмену. Они оставляли комментарии, и «Картрайт» им отвечал.

Фото: скриншот с сайта instagram.com

По информации «Фонтанки», версия женщины включает увлечение рэпера наркотиками. Якобы в период пандемии Юшко впал в депрессию из-за отмененных концертов и резкого падения доходов. Пара в течение 9 лет снимала просторную квартиру на Невском проспекте, и на бытовые нужды требовались серьезные деньги. «В последнее время, по словам женщины, в подъезде все чаще стали появляться закладчики», — уточнил «Фонтанке» близкий к следствию собеседник. У Картрайта в квартире была своя комната-кабинет, куда он запрещал входить без разрешения. В день смерти женщина, по ее словам, вышла на прогулку и вернулась через три часа. За дверью кабинета мужа была тишина. Она нашла его с пеной у рта, синим лицом, без признаков жизни. На столе лежал шприц, утверждает женщина. От него она тоже избавилась. По данным «Фонтанки», накануне в квартиру приходила натасканная на наркотики собака и не нашла следов их присутствия.

Расчленение супруга пытается представить как заботу о репутации Энди Картрайта. Якобы не хотела, чтобы общественность узнала о настоящей причине смерти, а после избавления от тела планировала сообщить о безвестном исчезновении рэпера. Его окружение могло в это поверить, так как Картрайт мог уходить из дома и не появляться неделями. Мотива убивать мужа у нее не было, во всяком случае — прямого, говорят собеседники «Фонтанки». Он никогда ее не бил, она не обращалась ни в полицию, ни к знакомым с жалобами на его поведение. В случае его смерти женщина не получала прав на какое-либо серьезное имущество. Супруга Картрайта обратилась к друзьям за помощью до попытки утилизировать тело. Это якобы связано с ее уверенностью, что расчленением она совершила преступление. К совету обратиться в полицию она прислушалась. Вечером 29 июля поступил звонок по 112. Следственно-оперативная группа работала в квартире дома 134 по Невскому проспекту до пяти утра. Она изъяла пять пакетов из холодильника, молоток, нож, ножовку по металлу, разделочную доску, пластиковый таз и наволочку.

«Фонтанка» попросила прокомментировать ситуацию адвоката Сергея Лукьянова, защищающего историка Олега Соколова в деле об убийстве с расчленением: «Задержать по 91-й статье УПК на 48 часов ее не могут до возбуждения уголовного дела. А для возбуждения нужны веские основания — насильственная причина смерти и данные о причастности супруги к преступлению. Полагаю, дело будет возбуждено по факту убийства, но заключить под стражу получится вряд ли, так как необходимо доказать суду обоснованность подозрений в причастности к убийству. Следствие должно опровергнуть выдвинутую ею версию. Применить к супруге другие статьи Уголовного кодекса следствие вряд ли сможет. Статья 316 «Укрывательство преступлений» допустима, если кто-то посторонний убил рэпера. Для статьи 244 «Надругательство над телами умерших» необходимо установить умысел именно на надругательство. Привлечь к уголовной ответственности за расчленение — если ее версия правдива — тоже не получится. Расчленять, безусловно, неправильно, но самостоятельного состава преступления это не образует».



Энди Картрайт — известный украинский рэп-исполнитель, яркий участник Versus Battle. Последнее время жил в Санкт-Петербурге. Регистрации не имел, гражданство России тоже не получил. В интервью сайту Versus Battle Картрайт комментировал слухи о том, что он пишет треки под наркотиками. «В 90 % случаев пишу абсолютно трезвым. Оставшиеся 10 % — это алкоголь. Кто-то считает моё творчество результатом приема «тяжелых веществ», всё это их собственные домыслы, и я рад, что моё сознание без стероидов выдает вещи, которые другие не выдадут даже упоровшись», — утверждал рэпер. Тогда он был против употребления «любых химических веществ, независимо от того, легальны они или нет, наркотики это или пищевые добавки». В том же интервью отмечалось, что Картрайт не раскрывает имя жены. На его странице в Instagram есть только одно фото с супругой, от 2016 года, ее лица на нем не видно. Для справки: В октябре 2019 года в Петербурге задержали 41-летнюю Анастасию Алферову по подозрению в убийстве и расчленении соседа по коммунальной квартире в Кустарном переулке. Мешки с останками нашли на Канонерском острове. Дело Алферовой с июня слушает Октябрский районный суд.

В ноябре 2019 года в квартире на набережной Мойки была убита и расчленена аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. Доцента Олега Соколова задержали случайно, при попытке утопить мешок с останками. Его дело слушает Октябрьский районный суд. В феврале 2020 года петербуржец Алексей Толчин уложил умершую своей смертью мать в 200-литровую бочку и попросил знакомого экскаваторщика закопать в пригороде. Крышка случайно открылась, экскаваторщик вызвал полицию. СК возбудил уголовное дело по убийству, а суд заключил Толчина под стражу. Расследование закончилось прекращением дела, так как петербуржец свою мать не убивал, а отсутствие изящества в погребении уголовно не наказуемо. 27 июля 2020 года петербуржец Николай Тихонов, по версии следствия, убил топором жену в квартире на проспекте Художников, расчленил ее тело и вывез в лесной массив. Выборгский суд заключил Тихонова под стражу. Александр Ермаков, Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»