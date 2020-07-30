В квартире на Невском нашли части тела рэпера Энди Картрайта. Задержана его жена

Несколько дней в квартире на Невском проспекте пролежали расчлененные останки участника Versus Battle Энди Картрайта. По предварительной версии, он умер от передозировки, а жена не хотела его бесславной смерти.

По данным «Фонтанки», накануне, 29 июля, в полицию позвонил адвокат супруги погибшего рэпера. Он передал версию, рассказанную ему 36-летней жительницей Петербурга - четыре дня назад ее муж умер от передозировки, она хотела спрятать тело, поэтому его расчленила, но не могла придумать, как быть дальше.