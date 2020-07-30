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30.07.2020 08:44
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В квартире на Невском нашли части тела рэпера Энди Картрайта. Задержана его жена

Несколько дней в квартире на Невском проспекте пролежали расчлененные останки участника Versus Battle Энди Картрайта. По предварительной версии, он умер от передозировки, а жена не хотела его бесславной смерти.

По данным «Фонтанки», накануне, 29 июля, в полицию позвонил адвокат супруги погибшего рэпера. Он передал версию, рассказанную ему 36-летней жительницей Петербурга - четыре дня назад ее муж умер от передозировки, она хотела спрятать тело, поэтому его расчленила, но не могла придумать, как быть дальше.

В квартире на Невском, 134, действительно были найдены останки: пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Женщину задержали, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен. Из квартиры изьяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Причину своего поступка женщина объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому решила, что он «просто исчезнет».

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Комментарии (31)

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Очнитесь, люди, тяжёлые наркотики - это смерть и тот, кто их рапростроняет - это часто убийца! Хватит мериться с этими пидорасами!
Если тёлка сказала правду и он умер от передоза, то осознайте, что наркоторговцы убили ещё одного человека!
Погонщик скрепоносцев
Невосполнимая потеря для российской культуры и общества!
dragvs
Суровые будни замужества
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