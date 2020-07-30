В квартире на Невском нашли части тела рэпера Энди Картрайта. Задержана его жена
Несколько дней в квартире на Невском проспекте пролежали расчлененные останки участника Versus Battle Энди Картрайта. По предварительной версии, он умер от передозировки, а жена не хотела его бесславной смерти.
По данным «Фонтанки», накануне, 29 июля, в полицию позвонил адвокат супруги погибшего рэпера. Он передал версию, рассказанную ему 36-летней жительницей Петербурга - четыре дня назад ее муж умер от передозировки, она хотела спрятать тело, поэтому его расчленила, но не могла придумать, как быть дальше.
В квартире на Невском, 134, действительно были найдены останки: пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Женщину задержали, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен. Из квартиры изьяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.
Причину своего поступка женщина объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому решила, что он «просто исчезнет».