«Адекватная, но чересчур общительная». Что известно о ревности жены расчлененного Картрайта

Молодая поклонница призналась в интимной связи с Энди Картрайтом, а друг рассказал о желании музыканта уйти из семьи незадолго до смерти. С их показаниями диссонирует аккаунт Картрайта в соцсети «ВКонтакте».

Марина Кохал в суде Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив

Ревность как мотив для убийства Энди Картрайта появился у следствия после допроса 24-летней уроженки Башкирии. «Он являлся моим молодым человеком, общие друзья были в курсе нашей любви», — заявила девушка. Горячий романтизм, впрочем, не подкреплен перепиской рэпера. Его вдова Марина Кохал, обвиненная в убийстве, считает свидетельницу простой фанаткой, согласившейся примерить лестную роль любовницы.

Свидетельницу зовут Надежда Романенко. Ее допросили 2 августа — накануне избрания меры пресечения Марине Кохал. По словам Романенко, с Картрайтом они познакомились в 2014 году через общих друзей-рэперов. До 2017-го не общались вообще.



Встречаться, утверждает девушка, они начали ровно два года назад — в августе 2018-го, а в октябре был дан старт интиму. У них были «прекрасные отношения», и незадолго до смерти рэпер «в шутку сделал предложение».

«Мы встречались каждый день, Кохал об этом не знала. Она запрещала ему приходить домой после 23 часов, поэтому он оставался у меня. У него испортились отношения с Кохал, он часто писал «не хочу домой». У него были проблемы с алкоголем, случались запои».

О существовании Романенко обвиняемая узнала почти сразу — или сразу. Картрайт предпочитал общение через «ВКонтакте» и никогда не ставил пароль на ноутбуке. В ноябре 2018-го Кохал, не застав мужа дома, вошла на его страницу и написала Романенко: «Привет, это Марина. Передай Саше, что я пришла, пусть зайдет [домой]». Адвокаты Кохал утверждают, что Романенко была поклонницей, с которой Юшко пересекался в общих тусовках, и обвиняемая иногда его искала через друзей. Следствие возлагает на Романенко особые надежды. Ее показания дают повод для ревности как мотива.



Любовь и фанатизм

Плотность общения Юшко и Романенко объективно оценить невозможно. Девушка говорит про каждый день, но одновременно признается, что с 20 марта 2020 года они не виделись ни разу.

По словам Романенко, ревнивая Кохал постриглась налысо и впоследствии перекрасилась в блондинку, чтобы быть более похожей на соперницу.

«Фонтанка» поговорила с давней подругой обвиняемой. Анастасия живет в Барнауле, откуда Кохал уехала около десяти лет назад, но общение они не прекратили.

«Мы знакомы лет двадцать, — вспоминает Анастасия. — Переписывались постоянно. Последний раз — в середине июля, дней за десять до событий. Разговаривали на нейтральные темы. Ничего тревожного от Марины не услышала. О муже Саше она отзывалась положительно, за исключением разве что проблем с алкоголем. Но это были скорее не жалобы, а констатация. Называла его хорошим отцом».

По словам Анастасии, имя Надежда тоже в разговорах упоминалось.

«Марина говорила мне про какую-то фанатку. Любовницей ее не называла. Налысо она побрилась после родов, когда начали выпадать волосы из-за гормонального сбоя. В блондинку перекрасилась, насколько знаю, для смены имиджа. Во всяком случае, я не слышала, чтобы это было связано с другой женщиной».



Несчастлив в браке

В убийственную ревность Кохал ее подруга не верит.

«Она скорее отпустила бы Сашу, — считает Анастасия. — Держать мужчину при себе лишь потому, что он отец ребенка, она бы не стала. Роль матери-одиночки ее не пугала. Еще вопрос, кто кого содержал. Марина неплохо зарабатывала сама, у нее были сбережения. Со студенчества занималась гороскопами майя, сейчас она достаточно редкий специалист, и очень качественный. В Петербурге живет ее мать, помогала присматривать за внуком».

Надежда Романенко при допросе характеризовала Кохал иначе: «В последнее время у нее начались нервные срывы. Она постоянно ругалась с Юшко. В ходе скандалов он говорил, что хочет уйти и развестись с ней, а она могла взять ребенка на руки, трясти им и кричать: «Скажи это ему!» Он был несчастлив в браке. Хотел с ней развестись, но она не давала ему развод. Обычно перед друзьями он отмалчивался по поводу развода». Последняя фраза, вероятно, имеет большее значение, чем может показаться. На данный момент нет ни одного свидетеля, который подтвердил бы показания Романенко.



Допрошенный друг рэпера Александр Зиганшин признал, что Юшко не заговаривал о разводе, но уточнил: «Отношения с Кохал у него были странные. Были периодические запои, мог уйти за хлебом и одну-две недели провести у друзей. Жаловался, что она «выносит ему мозг». В последнее время говорил, что жить в семье нет сил, у него ужасные отношения с тещей и что с Кохал у них постоянные размолвки, скандалы». Впрочем, следующие слова Зиганшина — о том, что покойный старался не распространяться о проблемах: «Мы старались не общаться на темы его семьи, но по его общению, реакциям мне показалось, что в начале июля 2020 года Юшко и Кохал перешли некую грань, их конфликты стали постоянными и сильными». Через абзац Зиганшин уже говорил, что о семейных перипетиях он узнавал от Кохал, которая постоянно названивала ему.

«Могу охарактеризовать ее как адекватную, но чересчур общительную женщину, которая постоянно хочет кому-то что-то доказать», — добавил он.

Оба свидетеля вспомнили только один сильный конфликт между Кохал и Юшко. Осенью 2019 года на концерт «Аукцыона» рэпер пошел не с женой, а с Романенко.



Переписка

Следователь изъял у Романенко мобильный телефон и запротоколировал ее диалоги с Юшко. Они общались на разные темы, обсуждали встречи в компаниях, делились музыкальными треками. Из скриншотов можно понять, что осенью 2019 года пара расходилась, но снова сошлась по инициативе Надежды.

Рэпер иногда жаловался, но не на жену. Как правило, его плохое настроение было связано с похмельем или долгим сном.

В Международный женский день, уже вечером, Юшко написал Надежде: «Поздравляю с 8 марта!» — после этого они списались через день. Во время поста у пары завязался диалог.

«Трахаться надо. И салатики есть. Это рецепт на все времена», — напечатал Юшко.

«Зачать ребенка в пост — тоже грех. Как и чревоугодие», — ответила она.

«Бог про пост мне ничего не говорил», — парировал рэпер.

Про счастье они тоже говорили.

«Не очень, но счастлив», — писал Юшко на вопрос подруги.

«Я на 30%», — определила она свою долю.

В ночь на 24 июля 2020 года Надежда спросила музыканта, слушал ли он последний альбом БГ.



«Отрывки только. Круто? Послушаю старичка», — написал Юшко. Через несколько часов он перестал дышать.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»