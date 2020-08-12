Жена расчлененного рэпера Картрайта пожаловалась в прокуратуру на склонение к признательным показаниям

Адвокаты Марины Кохал обратились в прокуратуру с заявлением о преступлении в отношении их клиентки. Накануне арестованная рассказала о визите следователя и оперативника в СИЗО.

Как стало известно «Фонтанке», 12 августа защита Кохал подала заявление в прокуратуру Калининского района с просьбой привлечь к уголовной ответственности следователя СК Никиту Головина, ведущего дело о смерти рэпера Энди Картрайта.

Из заявления следует, что вечером 10 августа Головин в сопровождении оперуполномоченного пришел в СИЗО-5 на Арсенальной улице, вызвал Кохал в следственный кабинет и требовал от нее признания в убийстве мужа.