Жена расчлененного рэпера Картрайта пожаловалась в прокуратуру на склонение к признательным показаниям
Адвокаты Марины Кохал обратились в прокуратуру с заявлением о преступлении в отношении их клиентки. Накануне арестованная рассказала о визите следователя и оперативника в СИЗО.
Как стало известно «Фонтанке», 12 августа защита Кохал подала заявление в прокуратуру Калининского района с просьбой привлечь к уголовной ответственности следователя СК Никиту Головина, ведущего дело о смерти рэпера Энди Картрайта.
Из заявления следует, что вечером 10 августа Головин в сопровождении оперуполномоченного пришел в СИЗО-5 на Арсенальной улице, вызвал Кохал в следственный кабинет и требовал от нее признания в убийстве мужа.
«Угрозы в отношении Кохал выражались в намерении привлечь к уголовной ответственность ее мать, определить несовершеннолетнего сына в детский дом», — указано в заявлении.
Адвокаты подчеркивают, что угрозы были совмещены с «омерзительными» и «больными» для Кохал насмешками и издевательствами:
«Следователь Головин ставил перед обвиняемой следующие вопросы: «А кровь ты его пробовала? Когда барашка режут — пробуют, чтобы дальше резалось проще», «Если бы ты нашла маму или ребенка со шприцом в комнате, ты бы их тоже расчленила?».
Оперативник Иван в присутствии Кохал выдвинул версию, что женщина занималась сексом с трупом.
Действия следователя и полицейского защита расценивает как понуждение к даче признательных показаний. От прокуратуры требуется провести проверку законности действий должностных лиц и привлечь их к уголовной ответственности.
По версии следствия, Кохал не позднее 29 июля 2020 года убила и расчленила мужа Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Обвиняемая отрицает причастность к убийству.