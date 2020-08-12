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12.08.2020 14:53
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Жена расчлененного рэпера Картрайта пожаловалась в прокуратуру на склонение к признательным показаниям

Адвокаты Марины Кохал обратились в прокуратуру с заявлением о преступлении в отношении их клиентки. Накануне арестованная рассказала о визите следователя и оперативника в СИЗО.

Как стало известно «Фонтанке», 12 августа защита Кохал подала заявление в прокуратуру Калининского района с просьбой привлечь к уголовной ответственности следователя СК Никиту Головина, ведущего дело о смерти рэпера Энди Картрайта.

Из заявления следует, что вечером 10 августа Головин в сопровождении оперуполномоченного пришел в СИЗО-5 на Арсенальной улице, вызвал Кохал в следственный кабинет и требовал от нее признания в убийстве мужа.

«Угрозы в отношении Кохал выражались в намерении привлечь к уголовной ответственность ее мать, определить несовершеннолетнего сына в детский дом», — указано в заявлении.

Адвокаты подчеркивают, что угрозы были совмещены с «омерзительными» и «больными» для Кохал насмешками и издевательствами:

«Следователь Головин ставил перед обвиняемой следующие вопросы: «А кровь ты его пробовала? Когда барашка режут — пробуют, чтобы дальше резалось проще», «Если бы ты нашла маму или ребенка со шприцом в комнате, ты бы их тоже расчленила?».

Оперативник Иван в присутствии Кохал выдвинул версию, что женщина занималась сексом с трупом.

Действия следователя и полицейского защита расценивает как понуждение к даче признательных показаний. От прокуратуры требуется провести проверку законности действий должностных лиц и привлечь их к уголовной ответственности.

По версии следствия, Кохал не позднее 29 июля 2020 года убила и расчленила мужа Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Обвиняемая отрицает причастность к убийству.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Noisymouse
«Если бы ты нашла маму или ребенка со шприцом в комнате, ты бы их тоже расчленила?» - а что оскорбительного в данном вопросе в свете уже совершенного?
syshsun
"угрозы были совмещены с «омерзительными» и «больными» для Кохал насмешками и издевательствами" -
Это говорит (хотел написать - человек),отпиливавшая яйца своему возлюбленному.
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