«Ты его кровь пробовала?» Жена рэпера Картрайта рассказала о свидании со следователем и оперативников

Обвиняемая в убийстве рэпера Энди Картрайта Марина Кохал просит проверить следователя и оперативника на понуждение к даче показаний. Она рассказала о свидании с правоохранителями и вопросах о крови и посмертном сексе. Как стало известно «Фонтанке», 11 августа заключенная в СИЗО-5 Петербурга Кохал оформила письменное поручение своим адвокатам для обращения в прокуратуру. Сесть за бумагу, судя по содержанию, ее вынудил визит следователя СК Центрального района Никиты Головина и оперуполномоченного по имени Иван.

Около шести вечера 10 августа Кохал привели в следственный кабинет СИЗО, где находились Головин и Иван. Обвиняемая поинтересовалась причинами отсутствия адвокатов и якобы получила ответ: «Мы можем». В течение двух часов ее расспрашивали о деталях дела, преимущественно расчленения рэпера, не давали сходить в туалет и отказывали в воде. «Следователь и второй человек в общении со мной использовали слова и выражения: «Я посажу тебя и твою мать», «Подберем для твоего ребенка детдом получше», «А ты его кровь пробовала?» - вспоминает в письме защитникам Марина Кохал. В бумаге приведены примеры других адресованных обвиняемой вопросов, которые «Фонтанка» по этическим соображениям процитировать не может. Их смысл сводился к требованию подтвердить посмертное половое сношение с трупом рэпера. Марина Кохал посчитала вопросы визитеров омерзительными, а их действия - содержащими признаки преступления, предусмотренного статьей 302 «Принуждение к даче показаний путем угроз или иных незаконных действий со стороны следователя и другого лица с ведома следователя».

Никита Головин на звонок корреспондента «Фонтанки» с просьбой прокомментировать визит к Марине Кохал ответил: «Сколько сейчас времени? Из культурного вам могу сказать: обращайтесь в пресс-службу. Комментировать визит не хочу». Представители пресс-службы ГСУ СК Петербурга по сотовому номеру не ответили. По версии следствия, не позднее 29 июля 2020 года Марина Кохал при внезапном конфликте на почве неприязненных отношений убила и расчленила мужа Александра Юшко, известного под творческим псевдонимом «Энди Картрайт». Кохал вину в убийстве не признает. Настаивает, что нашла мужа мертвым 24 июля, и в попытке скрыть смерть от передозировки решила инсценировать его исчезновение, для чего расчленила тело для утилизации и срезала папиллярные рисунки с кончиков пальцев. На пятый день Кохал обратилась к адвокату и после консультации - в полицию. Смольнинский райсуд заключил Кохал под стражу 3 августа. В представленных следствием материалах отсутствовали причина смерти и способ убийства. Мотивом названа ревность. Женщину, которую следствие представляет любовницей, Кохал считала простой фанаткой.