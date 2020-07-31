Жена рэпера Картрайта не признала вину в убийстве. Следствие по-прежнему ищет зацепку для ареста
При допросе в качестве обвиняемой 36-летняя Марина Кохал не признала вину в убийстве своего мужа Александра Юшко, известного как рэпер Энди Картрайт. Подтверждений конфликта на почве неприязни у следователей еще нет.
Как стало известно «Фонтанке», следственные действия по делу Картрайта продолжаются до сих пор. Кохал после предъявления обвинения допросили, отвезли для проверки показаний в квартиру на Невском, где нашли расчлененное тело музыканта, зафиксировали ее слова на видео.
«Вину в убийстве не признала, настаивает на обнаружении его уже мертвым, расчленение подтвердила», — уточнил «Фонтанке» близкий к расследованию собеседник.
В деле по-прежнему отсутствуют способ убийства и мотив. Фабула обвинения занимает меньше листа А4. Кохал предъявляют умышленное причинение Картрайту смерти в результате конфликта на почве неприязненных отношений, но подтверждение этому отсутствует.
«Возможно, надеются к мере пресечения отыскать свидетеля, который видел какую-либо их ссору», — предполагает собеседник.
Единственным «регулярным» очевидцем совместной жизни Кохал и Юшко является ее мать, но версию следствия она ничем не подкрепляет.
По словам обвиняемой, днем 24 июля она нашла рэпера в его комнате лежащим в неественной позе, убедилась в отсутствии дыхания и пульса, увидела шприц для инъекций с жидкостью и посчитала, что смерть от передозировки испортит его репутацию. Женщина срезала кожу с его пальцев, чтобы уничтожить папиллярные рисунки и затруднить идентификацию, расчленила тело ножовкой и ножом, разложила останки по пакетам и положила в холодильник. На пятый день вызвала адвоката и сдалась полиции. Для подтверждения своих слов Кохал готова пройти проверку на полиграфе.
По данным «Фонтанки», спешка с арестом Кохал при отсутствии оснований — ходатайство об избрании самой строгой меры пресечения планируется подать в суд завтра, 1 августа — связана с пристальным вниманием Александра Бастрыкина к имеющим «общественный резонанс» уголовным делам. Зимой 2020 года петербургское следствие аналогично отреагировало на бочку с трупом женщины, возбудило дело об убийстве и задержало ее сына Алексея Толчина. Он уверял, что мать умерла естественным образом, а способ погребения уголовно не наказуем. Толчина, тем не менее арестовали, а потом экспертиза подтвердила его слова. Следствие вынуждено было прекратить дело.