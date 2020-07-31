Следствие: Картрайта убила его жена, ей предъявлено обвинение

Перед смертью рэпер Энди Картрайт повздорил с супругой, после чего она его убила и расчленила. Такой версии к вечеру 31 июля придерживается Следственный комитет Петербурга.



Как сообщает ведомство, на данный момент 36-летней Марине Кохал предъявлено обвинение в убийстве, СК намерен ходатайствовать об ее аресте. В рассказ о том, что рэпер умер от передозировки, а расчленение было необходимо, чтобы скрыть такую его бесславную кончину, следователи не поверили. В материалах прописывается бытовое: внезапный конфликт в квартире «на почве личных неприязненных отношений» и убийство. Правда, каким способом Кохал умертвила супруга, пока неизвестно.