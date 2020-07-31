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31.07.2020 19:32
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Следствие: Картрайта убила его жена, ей предъявлено обвинение

Перед смертью рэпер Энди Картрайт повздорил с супругой, после чего она его убила и расчленила. Такой версии к вечеру 31 июля придерживается Следственный комитет Петербурга.

Как сообщает ведомство, на данный момент 36-летней Марине Кохал предъявлено обвинение в убийстве, СК намерен ходатайствовать об ее аресте. В рассказ о том, что рэпер умер от передозировки, а расчленение было необходимо, чтобы скрыть такую его бесславную кончину, следователи не поверили. В материалах прописывается бытовое: внезапный конфликт в квартире «на почве личных неприязненных отношений» и убийство. Правда, каким способом Кохал умертвила супруга, пока неизвестно.

Тело нашли 29 июля, умер Картрайт, по словам его жены, 24-го числа. Она расчленила мужа, расфасовала части по пакетам, срезала папиллярные рисунки кончиков пальцев. Все это она объясняет тем, что предпочла бы объявить рэпера пропавшим без вести, чем умершим от передозировки.

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Комментарии (7)

Barmaley_5e4d0211d3423
Может мама её?
258059381
Разделала, расфасовала и чего-то испугалась, а могла бы отправить посылками в разные города малой скоростью...
sektor7
Полностью моя версия подтвердилась
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