Рэперу Картрайту после смерти срезали папиллярные рисунки пальцев
Задержанная по подозрению в убийстве Марина Кохал продуманно подошла к инсценировке бесследного исчезновения рэпера Энди Картрайта. Женщина срезала папиллярные рисунки кончиков пальцев, чтобы затруднить идентификацию останков.
Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, Марина Кохал дала подробные объяснения по обстоятельствам расчленения тела Картрайта в квартире на Невском проспекте.
Из слов подозреваемой следует, что мертвым она нашла мужа около трех часов дня 24 июля. Он лежал в неестественной позе. Кохал проверила пульс и дыхание, удостоверилась в отсутствии признаков жизни. Написала сообщение другу, с которым Картрайт должен был встретиться в тот день, что муж уснул и на встречу не придет. Скорую помощь вызывать не стала, так как «находилась в стрессовом состоянии».
При осмотре комнаты Марина, по ее словам, нашла шприц для инъекции с прозрачной жидкостью. Смерть от передозировки, как представилось Кохал, отрицательно скажется на репутации Энди Картрайта, поэтому она решила инсценировать его бесследное исчезновение.
Перед расчленением, для затруднения идентификации останков, Кохал срезала кожу с кончиков пальцев музыканта. На следующий день она отнесла биоматериалы на детскую площадку между Невским проспектом и 2-й Советской улицей в надежде, что их съедят крысы.
Расчленяла тело мужа Марина одна. Ее мать помогала перенести в ванную комнату туловище, чтобы вымыть под душем для предотвращения запаха. Она, по всей видимости, останется свидетелем.
Марину Кохал днем 31 июля задержали по подозрению в убийстве мужа Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) и допросили. Она настаивает на версии о естественной причине смерти. У Юшко, как выяснилось, были наследственные сложности с сердцем и проблемы с алкоголем.