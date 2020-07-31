Рэперу Картрайту после смерти срезали папиллярные рисунки пальцев

Из слов подозреваемой следует, что мертвым она нашла мужа около трех часов дня 24 июля. Он лежал в неестественной позе. Кохал проверила пульс и дыхание, удостоверилась в отсутствии признаков жизни. Написала сообщение другу, с которым Картрайт должен был встретиться в тот день, что муж уснул и на встречу не придет. Скорую помощь вызывать не стала, так как «находилась в стрессовом состоянии».

Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, Марина Кохал дала подробные объяснения по обстоятельствам расчленения тела Картрайта в квартире на Невском проспекте.

Задержанная по подозрению в убийстве Марина Кохал продуманно подошла к инсценировке бесследного исчезновения рэпера Энди Картрайта . Женщина срезала папиллярные рисунки кончиков пальцев, чтобы затруднить идентификацию останков.

При осмотре комнаты Марина, по ее словам, нашла шприц для инъекции с прозрачной жидкостью. Смерть от передозировки, как представилось Кохал, отрицательно скажется на репутации Энди Картрайта, поэтому она решила инсценировать его бесследное исчезновение.

Перед расчленением, для затруднения идентификации останков, Кохал срезала кожу с кончиков пальцев музыканта. На следующий день она отнесла биоматериалы на детскую площадку между Невским проспектом и 2-й Советской улицей в надежде, что их съедят крысы.

Расчленяла тело мужа Марина одна. Ее мать помогала перенести в ванную комнату туловище, чтобы вымыть под душем для предотвращения запаха. Она, по всей видимости, останется свидетелем.

Марину Кохал днем 31 июля задержали по подозрению в убийстве мужа Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) и допросили. Она настаивает на версии о естественной причине смерти. У Юшко, как выяснилось, были наследственные сложности с сердцем и проблемы с алкоголем.