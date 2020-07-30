Дело Энди Картрайта остается «глухарем». Жену и тещу рэпера оставили свидетелями

Результаты гистологической и судебно-медицинской экспертиз трупа по делу 31-летнего музыканта Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом «Энди Картрайт», еще не готовы. Об отсутствии или наличии наркотиков в организме и причине смерти говорить преждевременно, сообщил 30 июля «Фонтанке» источник в Следственном комитете Петербурга.

По делу рэпера Энди Картрайда назначили две экспертизы, а расчленившей тело жене — допрос в качестве свидетеля. «Фонтанке» стали известны итоги первого дня расследования обстоятельств смерти рэпера.

«Информация об отсутствии наркотиков в тканях умершего не соответствует действительности, - уточнил собеседник. - Гистология еще не пришла. Причина смерти тоже неясна, в деле нет подозреваемых и задержанных».



Опубликованные некоторыми СМИ сведения о том, что жена Картрайта стирала его внутренности в стиральной машине, далеки от реальности.



«В стиральной машине супруга стирала одежду. Она изъята», - добавил собеседник.



В расчленении Картрайта участвовала только его 36-летняя супруга. В квартире находилась ее мать, теща рэпера. Она уговаривала дочь сдаться полиции.



По уточненным данным, труп музыканта жена нашла в квартире на Невском проспекте, 134 днем 24 июля — по меньшей мере через несколько часов после смерти. Об этом свидетельствует, как сообщили «Фонтанке» в СК Петербурга, отсутствие брызг крови в месте расчленения трупа.



«Биологическая смерть наступила значительно раньше процесса отчленения частей тела», - пояснил собеседник.



Рэпер умер в комнате, которая была для него одновременно спальней и рабочим кабинетом. Жена, теща и ребенок жили в отдельной комнате. Третья использовалась как склад.

