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30.07.2020 12:52
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После смерти рэпера Энди Картрайта в Петербурге возбудили дело по статье «Убийство». Его жена — пока вне подозрений

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после смерти 31-летнего рэпера Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Расчленившая его супруга пока является свидетелем.

О возбуждении дела по 105-й статье УК «Убийство» сообщает 30 июля ГСУ СК Петербурга.

«Накануне вечером в квартире дома по Невскому проспекту обнаружены фрагменты тела и конечностей неизвестного мужчины. При сличении его головы с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения», — уточняет пресс-служба ведомства.

Следствие назначило комплекс экспертиз. Главный вопрос — причина смерти. Его супруга выдвинула версию о передозировке наркотиком не позднее 25 июля. В течение четырех дней она расчленяла тело. После избавления от останков она планировала заявить о бесследном исчезновении Юшко. Якобы эта легенда могла спасти ему репутацию.

Женщина в уголовном деле остается свидетелем. Ее дальнейший статус будет зависеть от судебно-медицинской экспертизы трупа. После расчленения она стала вести за умершего его аккаунты в соцсетях и переписываться с поклонниками.

Энди Картрайт в одном из интервью отрицал употребление наркотиков. По данным «Фонтанки», при обыске его квартиры следов наркотических веществ не нашли.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

aaignat
Хорош свидетель
Петр Петров
Красиво ушел из творчества, так сказать по частям!
daisychain
Она-же-женщина! Она-же-невиноватая-по-определению! Она-же-не-могла!
А если и могла, то она-же-оборонялась-и-вообще-он-был-абьюзер!
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