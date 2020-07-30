После смерти рэпера Энди Картрайта в Петербурге возбудили дело по статье «Убийство». Его жена — пока вне подозрений

«Накануне вечером в квартире дома по Невскому проспекту обнаружены фрагменты тела и конечностей неизвестного мужчины. При сличении его головы с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения», — уточняет пресс-служба ведомства.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после смерти 31-летнего рэпера Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Расчленившая его супруга пока является свидетелем.

Следствие назначило комплекс экспертиз. Главный вопрос — причина смерти. Его супруга выдвинула версию о передозировке наркотиком не позднее 25 июля. В течение четырех дней она расчленяла тело. После избавления от останков она планировала заявить о бесследном исчезновении Юшко. Якобы эта легенда могла спасти ему репутацию.

Женщина в уголовном деле остается свидетелем. Ее дальнейший статус будет зависеть от судебно-медицинской экспертизы трупа. После расчленения она стала вести за умершего его аккаунты в соцсетях и переписываться с поклонниками.

Энди Картрайт в одном из интервью отрицал употребление наркотиков. По данным «Фонтанки», при обыске его квартиры следов наркотических веществ не нашли.