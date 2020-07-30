Жена Энди Картрайта готова пройти полиграф. Она отрицает причастность к убийству рэпера

Супруга 31-летнего Александра Юшко согласилась пройти проверку на детекторе лжи, чтобы отвергнуть подозрения в убийстве. Женщину также обследуют на употребление наркотиков.

Как сообщили «Фонтанке» друзья 36-летней супруги, согласие на полиграф она передала следствию через своего адвоката. В возбужденном по статье 105 «Убийство» уголовном деле она получила статус свидетеля. По обстоятельствам смерти Юшко и расчленения тела ее допросят сегодня, 30 июля.

По версии женщины, рэпер умер от передозировки наркотиком 25 июля. Она нашла его без признаков жизни через три часа после отсутствия дома. Чтобы смерть не выглядела бесславной, жена решила избавиться от тела и сымитировать бесследное исчезновение. Через четыре дня, вечером 29 июля, она позвонила знакомой и сообщила, что оказалась в непростой ситуации. Расчлененные останки мужа были расфасованы по пяти пакетам и хранились в холодильнике, и что с ними делать дальше, она не знала. Знакомая посоветовала сдаться полиции и рассказать свою версию смерти Картрайта.