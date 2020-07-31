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31.07.2020 13:20
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Жену Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве. Следствие боится мести фанатов

Супруга рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге по подозрению в убийстве мужа. Причину смерти СК еще не знает, но хочет арестовать женщину.

Фото: скриншот с сайта instagram.com

Как стало известно «Фонтанке», около часа дня 31 июля следователь СК уведомил Марину Кохал о задержании на двое суток в качестве подозреваемой по делу, возбужденному по статье 105 УК «Убийство». Ее допрашивают в новом статусе и, возможно, предъявят обвинение в ближайшее время.

По данным «Фонтанки», прямых улик против Кохал нет. Причину смерти следствие не знает, и, соответственно, о способе убийства — если оно было — ему тоже ничего не известно.

Свое желание арестовать женщину сотрудники СК Петербурга и городской прокуратуры объясняют гуманитарными соображениями: якобы фанаты Энди Картрайта могут отомстить ей за смерть кумира.

Корреспонденты «Фонтанки» еще раз перелистали Уголовно-процессуальный кодекс и не встретили такого основания для избрания меры пресечения. С чем следствие будет обращаться в суд, пока неясно. Но уже очевидно, что прокуратура его поддержит.

По делу Картрайта назначены две экспертизы — судебно-медицинская, для установления причины смерти, и гистологическая, для исследования тканей. Результаты обеих не готовы.

По версии Марины Кохал, супруг умер 24 июля от передозировки. Тело она к 29 июля расчленила, чтобы избавить его от бесславной кончины, а публике рассказать о бесследном исчезновении музыканта. Подтвердить свои слова Кохал готова на детекторе лжи.

После его смерти Кохал продолжала переписываться с поклонниками, ведя аккаунты Картрайта в соцсетях.

Накануне эксперты объясняли «Фонтанке», почему расчленение не образует самостоятельного состава преступления.

Энди Картрайт — творческий псевдоним 31-летнего гражданина Украины Александра Юшко. Последние десять лет он жил в Санкт-Петербурге.

Фото: скриншот с сайта instagram.com
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Кровокрас
ставлю 100 к 1 на насильственную смерть
houspi
Непонятно, почему Ф решила, что расчленение умершего не образует состава преступления?
Это статья 244 УК РФ.
А если еще и теща принимала участие, то часть вторая пункт а
261575471
"Свое желание арестовать женщину сотрудники СК Петербурга и городской прокуратуры"
- простите, а разве у этих глубоко уважаемых сотрудников бывает когда-либо желание не арестовывать подозреваемых??? Зачем что-то объяснять - в любой непонятной ситуации арест...
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