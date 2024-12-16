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Происшествия Признала вину женщина на «Порше», сбившая няню с ребёнком на тротуаре

Признала вину женщина на «Порше», сбившая няню с ребёнком на тротуаре

3 076
19 комментариев

Водитель Porsche, которая будучи нетрезвой сбила ребенка с няней на тротуаре в Новой Москве, признала вину в полном объеме. Об этом 16 декабря сообщает столичный главк СК России.

Следствие намерено просить суд об аресте обвиняемой.

14 декабря, по данным MSK1, в деревне Зименки, в закрытом элитном поселке Антоновка, 49-летняя женщина на «Порше» ехала по тротуару на высокой скорости. Няня везла ребёнка на санках. Она в последний момент заметила машину, подъезжающую сзади, но не успела среагировать. Девятилетний мальчик умер в больнице. Няня выжила, она продолжает лечение. СМИ писали, что водитель ранее неоднократно нарушала ПДД.

В тот же день после трагедии местные жители начали нести цветы и мягкие игрушки к тому месту, где водитель Porsche проехалась по мальчику и его няне, пишет MSK1.

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Комментарии
19
мы ещё не начинали!
31 минута
получит года три с отсрочкой исполнения пока ребёнку (который будет о чудо , зачат во время судебных тяжб) до исполнения 18 лет, дочка одной депутатши убивашая двоих таким образом отскочила
BobCat2
29 минут
Вину признала, значит рассчитывает на особый порядок, чтобы получить года 3. Посмотрим на приговор, насколько у нас суд ценит жизнь ребенка и здоровье женщины. И никакого пожизненного лишения прав...
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