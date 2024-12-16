Признала вину женщина на «Порше», сбившая няню с ребёнком на тротуаре

Водитель Porsche, которая будучи нетрезвой сбила ребенка с няней на тротуаре в Новой Москве, признала вину в полном объеме. Об этом 16 декабря сообщает столичный главк СК России.

Следствие намерено просить суд об аресте обвиняемой.

14 декабря, по данным MSK1, в деревне Зименки, в закрытом элитном поселке Антоновка, 49-летняя женщина на «Порше» ехала по тротуару на высокой скорости. Няня везла ребёнка на санках. Она в последний момент заметила машину, подъезжающую сзади, но не успела среагировать. Девятилетний мальчик умер в больнице. Няня выжила, она продолжает лечение. СМИ писали, что водитель ранее неоднократно нарушала ПДД.

В тот же день после трагедии местные жители начали нести цветы и мягкие игрушки к тому месту, где водитель Porsche проехалась по мальчику и его няне, пишет MSK1.