FT: Асад вывез из Сирии в Москву около двух тонн долларов и евро

В течение 2018–2019 годов Центральный банк Сирии направил в Россию 2 тонны евро и долларов наличными в эквиваленте 250 млн долл. В это время у власти находился уже свергнутый президент страны Башар Асад. Об этом сообщает газета FT.

В то время Сирия столкнулась с серьёзным дефицитом иностранной валюты. По словам источника FT, тогда внутренние резервы Центрального банка находились практически на нуле. Несмотря на это, за два года правительство Асада отправило в столичный аэропорт Внуково сумму в 250 млн долларов в виде наличных. Купюры номиналом 100 долларов и 500 евро в общей сложности весили около 2 тонн.

По информации, предоставленной службой анализа экспортных операций Import Genius, 13 мая 2019 года в аэропорту Внуково совершил посадку самолет, доставивший 10 млн долларов в банкнотах номиналом 100 долларов. Отправителем этой суммы был Центральный банк Сирии. Еще в феврале того же года в Россию направили около 20 млн евро в купюрах по 500 евро. За период с марта 2018 года по сентябрь 2019 года был выполнен всего 21 рейс для передачи наличных средств.

Согласно записям, которые велись с 2012 по 2018 год, между Центральным банком Сирии и российскими банками не было денежных переводов. Как отмечает FT, вывезенные деньги затем размещались в российских банках. Кроме того, семья Асада тайно покупала активы в России, включая элитную недвижимость в Москве.

Напомним, утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. В стране начался «транзит власти».