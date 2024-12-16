Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-6°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -11

4 м/c,

вос.

 737мм 92%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Кто кормит наших зверей
Платить лицом в метро
Промышленный Петербург
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Проезд дорожает
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Финансы FT: Асад вывез из Сирии в Москву около двух тонн долларов и евро

FT: Асад вывез из Сирии в Москву около двух тонн долларов и евро

2 908
26 комментариев

В течение 2018–2019 годов Центральный банк Сирии направил в Россию 2 тонны евро и долларов наличными в эквиваленте 250 млн долл. В это время у власти находился уже свергнутый президент страны Башар Асад. Об этом сообщает газета FT.

В то время Сирия столкнулась с серьёзным дефицитом иностранной валюты. По словам источника FT, тогда внутренние резервы Центрального банка находились практически на нуле. Несмотря на это, за два года правительство Асада отправило в столичный аэропорт Внуково сумму в 250 млн долларов в виде наличных. Купюры номиналом 100 долларов и 500 евро в общей сложности весили около 2 тонн.

По информации, предоставленной службой анализа экспортных операций Import Genius, 13 мая 2019 года в аэропорту Внуково совершил посадку самолет, доставивший 10 млн долларов в банкнотах номиналом 100 долларов. Отправителем этой суммы был Центральный банк Сирии. Еще в феврале того же года в Россию направили около 20 млн евро в купюрах по 500 евро. За период с марта 2018 года по сентябрь 2019 года был выполнен всего 21 рейс для передачи наличных средств.

Согласно записям, которые велись с 2012 по 2018 год, между Центральным банком Сирии и российскими банками не было денежных переводов. Как отмечает FT, вывезенные деньги затем размещались в российских банках. Кроме того, семья Асада тайно покупала активы в России, включая элитную недвижимость в Москве.

Напомним, утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. В стране начался «транзит власти».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.


ПО ТЕМЕ
Сирия Башар Асад
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY10
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
мы ещё не начинали!
36 минут
типичный диктатор
Ushat Pomoev
26 минут
Странно. 1 млн долларов стодолларовыми купюрами весит около 10 кг. Зачем нужен 21 рейс для перевозки 250 млн - загадка. Может, FT не в том месте запятую поставила?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
Новости компаний
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40