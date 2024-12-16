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Происшествия Пятно мазута дрейфует в Керченском проливе после крушения танкеров

Пятно мазута дрейфует в Керченском проливе после крушения танкеров

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8 комментариев

В результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря произошла утечка нефтепродуктов. Сейчас пятно дрейфует к побережью, рассказал 16 декабря вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе доклада премьеру Михаилу Мишустину об аварийно-спасательной операции.

Мазут из танкера вылился в море и теперь дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно, утечка была частичной. Район крушения планируют облететь на вертолете. Для оценки возможных экологических последствий на место прибыли министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Сбором нефтепродуктов в море займется Росморречфлот, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Танкеры также обследуют водолазы Морспасслужбы Росморречфлота, как только это позволит погода.

В 8:57 воскресенья возле мыса Такиль в южной части Керченского пролива у танкера «Волгонефть-212», перевозившего мазут, произошел разлом корпуса. В этот момент были штормовые условия: скорость ветра — до 24 м/с, а волны достигали 3 м. Около часа дня корма судна ушла под воду. С танкера спасли 12 человек. Один член экипажа погиб из-за переохлаждения.

В том же районе в 10:20 потерпел крушение танкер «Волгонефть-239», тоже перевозивший мазут. Волнами корму судна отнесло к берегу в район мыса Панагия, где она села на грунт в 80 метрах от береговой черты. Операцию по спасению экипажа судна продолжили в понедельник. На данный момент все 14 человек спасены, и эвакуация экипажа полностью завершена.

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Керченский пролив Крушение танкера ЧП на воде Танкер
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Комментарии
9
alexpv
32 минуты
На профильных форумах пишут, что "Волгонефть" хоть и имеет класс "река-море", но в общем-то предназначен для летнего использования по рекам. Зимой в открытое море не от хорошей жизни был отправлен.
282768225
48 минут
Считаю должны ответить тюрьмой все причастные!!!!вплоть до министров
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