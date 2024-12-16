Пятно мазута дрейфует в Керченском проливе после крушения танкеров

В результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря произошла утечка нефтепродуктов. Сейчас пятно дрейфует к побережью, рассказал 16 декабря вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе доклада премьеру Михаилу Мишустину об аварийно-спасательной операции.

Мазут из танкера вылился в море и теперь дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно, утечка была частичной. Район крушения планируют облететь на вертолете. Для оценки возможных экологических последствий на место прибыли министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Сбором нефтепродуктов в море займется Росморречфлот, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Танкеры также обследуют водолазы Морспасслужбы Росморречфлота, как только это позволит погода.

В 8:57 воскресенья возле мыса Такиль в южной части Керченского пролива у танкера «Волгонефть-212», перевозившего мазут, произошел разлом корпуса. В этот момент были штормовые условия: скорость ветра — до 24 м/с, а волны достигали 3 м. Около часа дня корма судна ушла под воду. С танкера спасли 12 человек. Один член экипажа погиб из-за переохлаждения.

В том же районе в 10:20 потерпел крушение танкер «Волгонефть-239», тоже перевозивший мазут. Волнами корму судна отнесло к берегу в район мыса Панагия, где она села на грунт в 80 метрах от береговой черты. Операцию по спасению экипажа судна продолжили в понедельник. На данный момент все 14 человек спасены, и эвакуация экипажа полностью завершена.