Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-6°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -11

4 м/c,

вос.

 737мм 92%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Кто кормит наших зверей
Платить лицом в метро
Промышленный Петербург
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Проезд дорожает
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия МЧС: эвакуация экипажа танкера «Волгонефть-239» завершена

МЧС: эвакуация экипажа танкера «Волгонефть-239» завершена

1 555
6 комментариев

Эвакуация экипажа танкера «Волгонефть-239» завершена. Об этом сообщает МЧС России.

Источник:

Утром 16 декабря спасатели возобновили эвакуацию экипажа. Сейчас все 14 человек находятся на берегу.

Дрейфующее судно, направлявшееся в порт Кавказ, потерпело бедствие в Керченском проливе во время шторма 15 декабря. На месте эвакуации работали 200 спасателей и 37 единиц техники. По поручению главы МЧС Александра Куренкова к эвакуации экипажа привлекали дополнительные аэромобильные группировки.

Вместе с танкером «Волгонефть-239» в прошедшее воскресенье бедствие потерпел и танкер «Волгонефть-212», приписанный к порту Петербурга. Владелец судна Константин Сельков выезжал на место крушения. С танкера «Волгонефть-212» еще днем в воскресенье эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб.

О том, что происходило с танкерами в Керченском проливе 15 декабря, читайте в материале «Фонтанки».


Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.


ПО ТЕМЕ
ЧП на воде Танкер
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
мы ещё не начинали!
1 час
МВД: посадка тех кто выпустил речной транспорт в море началась 😂 шучу, это Россия!!!
alexpv
1 час
А владелец прям рядом с заливом живет? что он так лихо выезжал на место крушение. Из Питера то как минимум двое суток на поезде или на машине. Самолеты не летают.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
Новости компаний
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
ТОП 5
Новости компаний
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40