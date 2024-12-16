МЧС: эвакуация экипажа танкера «Волгонефть-239» завершена

Эвакуация экипажа танкера «Волгонефть-239» завершена. Об этом сообщает МЧС России.

Источник: МЧС России

Утром 16 декабря спасатели возобновили эвакуацию экипажа. Сейчас все 14 человек находятся на берегу.

Дрейфующее судно, направлявшееся в порт Кавказ, потерпело бедствие в Керченском проливе во время шторма 15 декабря. На месте эвакуации работали 200 спасателей и 37 единиц техники. По поручению главы МЧС Александра Куренкова к эвакуации экипажа привлекали дополнительные аэромобильные группировки.

Вместе с танкером «Волгонефть-239» в прошедшее воскресенье бедствие потерпел и танкер «Волгонефть-212», приписанный к порту Петербурга. Владелец судна Константин Сельков выезжал на место крушения. С танкера «Волгонефть-212» еще днем в воскресенье эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб.

О том, что происходило с танкерами в Керченском проливе 15 декабря, читайте в материале «Фонтанки».