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Общество Китай вернул пассажирские поезда в Россию спустя 4 года

Китай вернул пассажирские поезда в Россию спустя 4 года

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2 комментария

С 16 декабря 2024 года россияне снова могут добраться до городов КНДР на поезде. Регулярное железнодорожное сообщение между странами возобновили после перерыва с 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщили на сайте РЖД.

Так, новый график действует с текущей даты. Пассажиры из России могут отправиться поездом в Туманган из Хасана и Уссурийска, транспорт будет отправляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

«В ЖДПП (железнодорожный пограничный перевалочный переход. — Прим. ред.) Хасан на границе с КНДР открыто регулярное пассажирское сообщение. На 15.00 (8.00 по мск) уссурийские таможенники оформили пассажирский поезд на выезд в КНДР. Всего проследовало два гражданина России», — сказала в беседе с РИА Новости пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.

Ранее «Фонтанка» писала, что с 15 декабря начал действовать новый график движения составов от станции Гродеково в Приморском крае до китайского города Суйфэньхэ.

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Комментарии
3
Гость
14 минут
Китай и КНДР — это разные государства. 🥱
Гость
5 минут
КНДР - это Северная Корея. Китай - это КНР. Фонтанка - это шляпа!
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