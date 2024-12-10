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Общество РЖД возобновили движение поездов из Приморья в Китай и Северную Корею

РЖД возобновили движение поездов из Приморья в Китай и Северную Корею

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7 комментариев

Российские железные дороги (РЖД) 10 декабря объявили о возобновлении пассажирских перевозок с Китаем и Северной Кореей. Добраться до соседних государств на поезде можно будет с 15 декабря, говорится на сайте железнодорожной компании.

Поезд № 401/402 в китайский город Суйфэньхэ будет идти от станции Гродеково в Приморском крае. Пассажиров от российской станции Хасан до станции Туманган в КНДР будет возить поезд № 645/646. 

«Он будет перевозить пассажиров до возобновления курсирования поезда № 651/652 Уссурийск (РФ) — Туманган (КНДР)», — сообщает РЖД. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в городе Хуньчунь на северо-востоке Китая запустили туристский железнодорожный состав «Чанлюйхао», который в будущем сможет доходить до Москвы.

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Комментарии
7
alexadmin
47 минут
Я б засосал стакан и в Туманган....
Заливщик голосовых планок
34 минуты
А карты мир там принимают?
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