РЖД возобновили движение поездов из Приморья в Китай и Северную Корею

Российские железные дороги (РЖД) 10 декабря объявили о возобновлении пассажирских перевозок с Китаем и Северной Кореей. Добраться до соседних государств на поезде можно будет с 15 декабря, говорится на сайте железнодорожной компании.
Поезд № 401/402 в китайский город Суйфэньхэ будет идти от станции Гродеково в Приморском крае. Пассажиров от российской станции Хасан до станции Туманган в КНДР будет возить поезд № 645/646.
«Он будет перевозить пассажиров до возобновления курсирования поезда № 651/652 Уссурийск (РФ) — Туманган (КНДР)», — сообщает РЖД.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в городе Хуньчунь на северо-востоке Китая запустили туристский железнодорожный состав «Чанлюйхао», который в будущем сможет доходить до Москвы.
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