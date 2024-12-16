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Происшествия Пьяный дебошир выстрелил в лицо продавцу на проспекте Стачек

Пьяный дебошир выстрелил в лицо продавцу на проспекте Стачек

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2 комментария

Полицейские Кировского района Петербурга поймали дебошира, который выстрелил в лицо мужчине на проспекте Стачек. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Инцидент произошел в понедельник около двух часов ночи. В УМВД поступила информация о том, что неизвестный выстрелил в голову мужчине у дома 15 по проспекту Стачек. Прибывшие сотрудники полиции задержали пьяного 44-летнего местного жителя.

По предварительным данным, между задержанным и продавцом магазина произошел конфликт, в ходе которого первый достал травматический пистолет и выстрелил в лицо оппонента. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Дебошир задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
2
Гость
19 минут
Туземец с травматом в качестве элемента национального костюма. Храмов мало, видимо. 🥱
Ипсилон Ц
6 минут
наверное у него плохое настроение было встал не с той ноги
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