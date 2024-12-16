Пьяный дебошир выстрелил в лицо продавцу на проспекте Стачек

Полицейские Кировского района Петербурга поймали дебошира, который выстрелил в лицо мужчине на проспекте Стачек. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Инцидент произошел в понедельник около двух часов ночи. В УМВД поступила информация о том, что неизвестный выстрелил в голову мужчине у дома 15 по проспекту Стачек. Прибывшие сотрудники полиции задержали пьяного 44-летнего местного жителя.

По предварительным данным, между задержанным и продавцом магазина произошел конфликт, в ходе которого первый достал травматический пистолет и выстрелил в лицо оппонента. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Дебошир задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.