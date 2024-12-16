Вечер в ресторане на Московском проспекте закончился стрельбой, пистолет нашли в подсобке

Конфликт посетителей в Московском районе Петербурга завершился стрельбой. Перепуганному администратору пришлось звонить в полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 декабря.

В третьем часу ночи в 51 отдел позвонила девушка-администратор. Она сообщила, что в баре на Московском проспекте, 198 неизвестные устроили драку с громкой руганью и выстрелами в воздух. В результате выезда полиция забрала с собой 36-летнего уроженца Тюменской области.

В ходе осмотра были изъяты гильза и два патрона. Пистолет был найден в подсобном помещении ресторана, в кобуре и с четырьмя патронами в магазине. Все направлено на экспертизу.