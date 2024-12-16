Московская пенсионерка отдала телефонным мошенникам рекордную сумму денег

Доверчивая московская пенсионерка отдала телефонным мошенникам очень крупную сумму денег. 84-летнюю женщину запугивали несколько дней. Подробности случившегося сообщили РИА Новости в правоохранительных органах 16 декабря.

Схема обмана была стандартной. Пожилую жительницу столицы убеждали обналичить денежные средства и передать их «для сохранности». В результате женщина в течение нескольких дней снимала деньги со счетов и передала курьерам злоумышленников 146 миллионов рублей.

По информации телеграм-канала Baza , аферист сразу пригрозил женщине уголовным преследованием, так как некто с ее счетов «пытается вывести средства на финансирование ВСУ», после чего она пошла «на сотрудничество со следствием».

Ранее сообщалось, что телефонные проходимцы сорвали куш в Петербурге, почти два месяца названивая на один номер. Пенсионерка отдала им не только свои сбережения, но и накопления супруга. Ущерб составил почти 35 миллионов рублей.

Чтобы как можно меньше людей попадалось на уловки мошенников, Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области создало официальный телеграм-канал «Ленинградский Cyber-страж». В нём публикуются видео с задержаниями преступников, схемы мошенничества с подробным анализом и способы защиты от киберугроз.

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