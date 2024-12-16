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Город Общество Зима встретится с весной в Петербурге: подробный прогноз на неделю

Зима встретится с весной в Петербурге: подробный прогноз на неделю

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Наступившая неделя в Петербурге будет характеризоваться вторжениями двух циклонов, которые разделит мощная волна арктического холода. И если началась неделя небольшими морозцами, то в её середине температура опустится «в январь», а к исходу четверга отправится «в март». Об этом 16 декабря рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в понедельник, облачно, снег, местами переходящий в мокрый снег, в отдельных районах возможны гололёды и ледяные дожди, на дорогах и тротуарах гололедица. Днём -1…-3°. Ветер юго-восточный, с переходом во второй половине дня на северо-западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет активно падать и составит 732 мм рт. ст., что существенно, на 27-29 единиц, выше нормы, во второй половине дня показания барометров начнут расти.

Во вторник: облачно, небольшой снег. Ночью -3…-5°, днём -2…-4°. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -10…-12°, днём -8…-10°. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг облачно, ночью с прояснениями, днем снег, переходящий в мокрый снег и в дожди, местами гололёды и ледяные дожди. Ночью -13…-15°, днём +2…+4°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В пятницу облачно, временами дожди с мокрым снегом. Ночью +1…+3°, днём +1…+3°. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

По предварительному прогнозу, суббота начнётся небольшим понижением температуры, осадками в смешанной фазе и гололедицей, днем ожидается 0…+2°.

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