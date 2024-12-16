Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-6°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -11

4 м/c,

вос.

 737мм 92%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Кто кормит наших зверей
Платить лицом в метро
Промышленный Петербург
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Проезд дорожает
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Дом экс-мэра Сочи начал принимать постояльцев из новых регионов

Дом экс-мэра Сочи начал принимать постояльцев из новых регионов

1 751
4 комментария

В дом семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, подаренный донецкому фонду «Мир детства», несмотря на аресты по уголовному делу о хищениях против экс-чиновника, приехали первые постояльцы из новых регионов. Об этом сообщил учредитель фонда Дмитрий Мельников, передает РИА Новости 16 декабря.

Особняк с собственной территорией, расположенный в курортном городе, передали фонду в июле, в августе им начали пользоваться. Сейчас там проживают семьи из новых регионов, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, включая детей-инвалидов.

Двухэтажный дом разделен на две части и имеет десятки комнат, на частной территории расположены детская площадка и зоны с экзотическими растениями. К настоящему моменту жилище продолжают обустраивать необходимой мебелью и бытовой техникой. При этом та часть особняка, где проживали супруги Копайгородские, и вовсе пустует.

«У нас просто на данный момент на данный объект недвижимости наложены аресты», — добавил учредитель фонда.

Алексей Копайгородский оставил пост мэра Сочи в мае этого года. В сентябре стало известно, что он ушел на СВО. Спустя несколько недель его задержали в ЛНР. В ноябре стало известно о задержании его супруги. Янину Копайгородскую обвиняют в растрате или присвоении в особо крупном размере.

Как ранее писал «Коммерсантъ», дело супругов связано с аферой с землей. Следствие считает, что чиновник использовал свое служебное положение и причинил бюджету ущерб на сумму не менее 3,7 млн рублей.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Сочи Хищение Растрата
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
276386315
48 минут
Гы, жилтоварищи въехали. Не выгнать будет - я на своих 16 аршинах сидел и буду сидеть! И шо, ради такого счастья вся эта байда и затевалась?
chip1
36 минут
3 млн всего то украл? Святой мэр!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40