Дом экс-мэра Сочи начал принимать постояльцев из новых регионов

В дом семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, подаренный донецкому фонду «Мир детства», несмотря на аресты по уголовному делу о хищениях против экс-чиновника, приехали первые постояльцы из новых регионов. Об этом сообщил учредитель фонда Дмитрий Мельников, передает РИА Новости 16 декабря.

Особняк с собственной территорией, расположенный в курортном городе, передали фонду в июле, в августе им начали пользоваться. Сейчас там проживают семьи из новых регионов, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, включая детей-инвалидов.

Двухэтажный дом разделен на две части и имеет десятки комнат, на частной территории расположены детская площадка и зоны с экзотическими растениями. К настоящему моменту жилище продолжают обустраивать необходимой мебелью и бытовой техникой. При этом та часть особняка, где проживали супруги Копайгородские, и вовсе пустует.

Алексей Копайгородский оставил пост мэра Сочи в мае этого года. В сентябре стало известно, что он ушел на СВО. Спустя несколько недель его задержали в ЛНР. В ноябре стало известно о задержании его супруги. Янину Копайгородскую обвиняют в растрате или присвоении в особо крупном размере.