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Общество Жену экс-мэра Сочи Копайгородского отправили под домашний арест. Она обвиняется в особо крупной растрате

Жену экс-мэра Сочи Копайгородского отправили под домашний арест. Она обвиняется в особо крупной растрате

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8 комментариев

Мещанский районный суд Москвы отправил под домашний арест жену ранее арестованного бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Янину Копайгородскую обвиняют в растрате или присвоении в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в среду, 13 ноября.

О задержании Копайгородской стало известно накануне. Это решение приняли после ее допроса в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате, возбужденного в отношении ее мужа.

Адвокат Копайгородской надеялась, что ее подзащитную не отправят в изолятор и она ограничится домашним арестом, как и случилось. Защитница жены экс-мэра Сочи Елизавета Меткина ссылалась на то, что «Копайгородская является участником СВО и матерью пятерых детей, из которых троим еще нет и трех лет».

Алексей Копайгородский оставил пост мэра курортного города в мае этого года. В середине сентября стало известно, что он ушел служить на СВО добровольцем. Спустя несколько недель его задержали в ЛНР. Как ранее писал «Коммерсантъ», дело супругов связано с аферой с землей. Следствие считает, что чиновник использовал свое служебное положение и причинил бюджету ущерб на сумму не менее 3,7 миллиона рублей.

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Янина Копайгородская Домашний арест Растрата
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Комментарии
8
забыл все
16 минут
растратила то к чему не имела отношения? очень надеюсь, что Светлана Медведева читает это))
282503769
26 минут
У женщины нет приличной одежды даже. Какая растрата!
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