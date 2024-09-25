РИА Новости: бывший мэр Сочи, ушедший добровольцем на СВО, попал под следствие

В Краснодарском крае следователи взялись за бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах
В СМИ появилась информация о задержании Копайгородского. На вопрос, действительно ли это так, собеседник агентства ответил, что в отношении бывшего мэра Сочи ведутся следственные действия. Еще один источник рассказал РИА Новости, что информация правдивая.
Копайгородский ушел с поста мэра Сочи в середине мая. В краевой администрации сообщали, что отставка связана с переходом на новое место работы, какое именно — не уточнялось. Должность главы города-курорта он занимал с
Около двух недель назад стало известно, что Копайгородский ушел на СВО и принимает участие в боевых действиях в составе добровольческого отряда.