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    РИА Новости: бывший мэр Сочи, ушедший добровольцем на СВО, попал под следствие

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    В Краснодарском крае следователи взялись за бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах 25 сентября сообщает РИА Новости.

    В СМИ появилась информация о задержании Копайгородского. На вопрос, действительно ли это так, собеседник агентства ответил, что в отношении бывшего мэра Сочи ведутся следственные действия. Еще один источник рассказал РИА Новости, что информация правдивая.

    Копайгородский ушел с поста мэра Сочи в середине мая. В краевой администрации сообщали, что отставка связана с переходом на новое место работы, какое именно — не уточнялось. Должность главы города-курорта он занимал с 2019 года.

    Около двух недель назад стало известно, что Копайгородский ушел на СВО и принимает участие в боевых действиях в составе добровольческого отряда.

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    Краснодарский крайСочиАлексей КопайгородскийСВО
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