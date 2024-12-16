Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-6°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -11

4 м/c,

вос.

 737мм 92%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Кто кормит наших зверей
Платить лицом в метро
Промышленный Петербург
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Проезд дорожает
Рейтинги "Фонтанки"
Город Новая опасность. С запада и юга подбирается гололёд

Новая опасность. С запада и юга подбирается гололёд

5 771
7 комментариев

Не только снег, но и гололёдные явления наблюдаются утром 16 декабря в Ленинградской области.

«Гололёды подошли с запада к границам Ленинградской области, а кое-где уже наблюдаются и на юге региона», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус и показывает схему с данными на 9 часов утра.

Синоптики предупреждали, что сегодня возможны гололёды и ледяные дожди. Это более опасные явления, чем гололедица. Гололёд, в отличие от гололедицы на дорогах, — это слой стекловидного льда на разных поверхностях, в том числе на ветвях, оградах, автомобилях. Под его тяжестью деревья часто падают, обрываются электрические провода.

Напомним, 15 декабря Петербург обновил снежный максимум зимы: утром толщина снежного покрова составила 19 сантиметров, что стало рекордным показателем этого сезона. Сегодня нас снова заметает.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Гололед Погода Погода в Петербурге
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED8
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD17
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
мы ещё не начинали!
1 час
Обама с н сын😡😡😡
Гость
57 минут
Самое страшное это инфляция и голопопица. А гололедицу мы переживём.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
Новости компаний
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Новости компаний
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
ТОП 5
Новости компаний
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40