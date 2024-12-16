Новая опасность. С запада и юга подбирается гололёд

Не только снег, но и гололёдные явления наблюдаются утром 16 декабря в Ленинградской области.

«Гололёды подошли с запада к границам Ленинградской области, а кое-где уже наблюдаются и на юге региона», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус и показывает схему с данными на 9 часов утра.









Синоптики предупреждали, что сегодня возможны гололёды и ледяные дожди. Это более опасные явления, чем гололедица. Гололёд, в отличие от гололедицы на дорогах, — это слой стекловидного льда на разных поверхностях, в том числе на ветвях, оградах, автомобилях. Под его тяжестью деревья часто падают, обрываются электрические провода.

Напомним, 15 декабря Петербург обновил снежный максимум зимы: утром толщина снежного покрова составила 19 сантиметров, что стало рекордным показателем этого сезона. Сегодня нас снова заметает.