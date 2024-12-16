В больнице скончался рабочий, горевший на производстве в Калининском районе

Мужчина 64-х лет скончался в минувшее воскресенье в одной из больниц Петербурга. Неделю назад его с ожогами половины тела спасли из огня на Менделеевской, 8. Об этом 16 декабря стало известно «Фонтанке».

В субботу, 7 декабря, ангар был охвачен огнем на площади 100 квадратных метров в Калининском районе. Из огня вытащили пожилого мужчину.

В больнице пострадавшему диагностировали ожоги второй и третьей степени, острое отравление продуктами горения. В ночь на 16 декабря мужчина скончался.

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.