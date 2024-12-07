Серьёзный пожар на Выборгской стороне — крупным планом. На видео попали баллоны и бочки

Крупный пожар, охвативший ангар на Выборгской стороне днем 7 декабря, локализован. На месте продолжаются проливка и разбор горевших конструкций, видео работы спасателей опубликовано в телеграм-канале ГУ МЧС по Петербургу.
Вызов на Менделеевскую улицу, 8, в Калининском районе поступил в 13:43. Пожару сразу присвоили повышенный номер сложности 1БИС. Ангар размером 20 на 80 и высотой 12 метров был охвачен огнем на площади 100 квадратных метров. Сейчас оставшиеся очаги заливают мощной струей воды.
О пострадавшем стало известно не сразу. По данным ГУ МЧС, это 64-летний мужчина, он госпитализирован.
После полной ликвидации огня к работе приступят дознаватели МЧС.
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