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Происшествия Крупный пожар на Выборгской стороне. Ему присвоен повышенный номер сложности

Крупный пожар на Выборгской стороне. Ему присвоен повышенный номер сложности

4 942
4 комментария
Источник:

Крупный пожар в Калининском районе Петербурга 7 декабря: горит ангар, черный дым встал над соседними многоэтажками.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по городу, сигнал о возгорании на Менделеевской улице, 8, поступил в дежурную часть в 13:43. Площадь горения устанавливается. Спустя 10 минут пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. На месте ЧП задействованы 18 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники.

По данным «Яндекс.Карт», в здании на Менделеевской, 8, находятся несколько организаций, в том числе Научный центр прикладной электродинамики.

Судя по кадрам с места происшествия, которыми делятся читатели «Фонтанки», клубы дыма видны со станции «Лесная». Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Причина появления огня будет установлена.

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Комментарии
4
VKuser15335355
45 минут
Идёт подготовка к отжатию земли под очередной ЖК. О том где будут работать все эти понаехи конечно никто не думает.
Гость
1 час
Готовится к строительству очередной ЖК на месте серого пояса?
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