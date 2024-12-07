Крупный пожар на Выборгской стороне. Ему присвоен повышенный номер сложности

По данным пресс-службы ГУ МЧС по городу, сигнал о возгорании на Менделеевской улице, 8, поступил в дежурную часть в 13:43. Площадь горения устанавливается. Спустя 10 минут пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. На месте ЧП задействованы 18 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники.

По данным «Яндекс.Карт», в здании на Менделеевской, 8, находятся несколько организаций, в том числе Научный центр прикладной электродинамики.

Судя по кадрам с места происшествия, которыми делятся читатели «Фонтанки», клубы дыма видны со станции «Лесная». Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Причина появления огня будет установлена.