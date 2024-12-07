Медики работают с пострадавшим в крупном пожаре на Выборгской стороне

Пожар на Выборгской стороне 7 декабря оказался очень серьёзным. Работают не только сотрудники МЧС, но и медики скорой помощи. Есть как минимум один пострадавший.
Как сообщает городское ГУ МЧС, в результате крупного пожара в ангаре на Менделеевской улице, 8, пострадал мужчина. Его госпитализировали, тушение огня продолжается по повышенному рангу.
Напомним, горит ангар размером 20 на 80 метров, огонь охватил 100 квадратных метров. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 13:43, спустя десять минут пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. К тушению огня привлечены 18 человек и четыре спецмашины.
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