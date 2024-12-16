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Общество Рейд по аптекам выявил дефицит физраствора. Препарат обещают вернуть в ближайшее время

Рейд по аптекам выявил дефицит физраствора. Препарат обещают вернуть в ближайшее время

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17 комментариев

Рейд по аптекам ряда российских регионов прошел после большого количества сообщений россиян о дефиците физраствора. Препарат стоимостью от 26 до 38 рублей пропал из аптек, а на маркетплейсах стоимость выросла в 10 и более раз — до 300-400 рублей.

Проблемы с нехваткой физраствора подтвердились. В частности, в Алтайском крае представители Народного фронта проверили шесть аптек. В одной из них нашлись остатки лекарственного средства в ампулах и флаконах, в двух других аптеках только во флаконах, в трех остальных сотрудники движения физраствора не нашли, пишет 16 декабря РИА Новости. В Кабардино-Балкарии препарат был лишь в нескольких аптеках, где удалось купить два флакона по 500 миллилитров. В Орловской и Мурманской областях также есть проблема. В Калмыкии физраствор нашелся в одной аптеке в количестве пяти флаконов по 400 миллилитров. В Хабаровском крае рассказали, что физраствора не хватает уже около месяца.

В организации отметили, что проблема с нехваткой началась, когда себестоимость производства препарата превысила предельную отпускную цену, которая жестко ограничена. В результате производители просто перестали его отгружать. С момента первых сообщений о дефиците физраствора до пересмотра цен прошло более двух месяцев, в ближайшее время препарат вернется в аптеки.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение на имя министра здравоохранения с просьбой сообщить о мерах решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптеках и стационарах в разных регионах России.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ответ заявил, что в России нет проблем с производством физраствора. Производители перерегистрировали цены из-за роста себестоимости упаковки, но процедура уже завершена. Он добавил, что в больницах нет дефицита физраствора, а ситуацию контролирует Росздравнадзор.

Как писала «Фонтанка», в регионах еще в октябре заговорили об исчезновении физраствора из аптек и его дефиците в стационарах. В Петербурге препарата хватало. Проблемы начались пару недель назад и с тех пор усугубляются.

«Фонтанка» узнала, что случилось с самым незатейливым лекарством, состоящим из воды и соли. Подробности читайте здесь.

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Комментарии
17
мы ещё не начинали!
35 минут
мурашку тогда в изолятор, почему не?
Sonata
32 минуты
"Производители перерегистрировали цены из-за роста себестоимости упаковки". То есть, сам физраствор не дорожает, дорожает в разы тара, куда его наливают? Оригинальное решение.
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