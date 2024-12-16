Солнце выбросило протуберанец длиной полмиллиона километров

Два мощных выброса массы, один с правого западного, а второй с левого восточного края Солнца, зафиксировал космический коронограф LASCO/C3 за минувшие сутки. Об этом рассказывает 16 декабря на своем сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Причиной стал, предположительно, один из самых крупных в этом году солнечных протуберанцев, который начал формироваться ещё около двух месяцев назад. Сверху — снимок южного полушария Солнца 14 декабря, на котором отчётливо видно плотное волокно, протянувшееся вдоль линий широты от центра до западного (правого) края. Его длина составляет более полумиллиона километров, около трети диаметра Солнца. Снизу — кадр от 15 декабря, где волокна уже нет.









Отрыв массы от Солнца не удалось зафиксировать.

«Изучение задним числом поступивших в течение дня данных не позволяет найти почти ничего: ни мощных вспышек, ни хотя бы просто качественных снимков, на которых можно было бы увидеть в деталях процесс отрыва массы от Солнца. На изображениях SUVI, который сейчас заменяет SDO, присутствуют лишь слабые косвенные признаки, по которым время события можно отождествить как между 2 и 4 часами ночи 15 декабря по московскому времени», — отмечают в лаборатории.

Только коронографы LASCO зафиксировали вчера два подряд крупных выброса массы, первый из которых и по времени, и по местоположению однозначно отождествляется с «потерявшимся» протуберанцем.

Куда летит плазма, пока определить сложно. Возможно, Землю хотя бы слабо, но зацепит.