Час пик прошел, а аномальные пробки остались: в Петербурге — на 4 балла больше обычного

Источник: Яндекс.Карты







Необычайно плотное движение сохраняется на дорогах Петербурга утром 16 декабря. Даже к одиннадцати часам пробки сравнимы с вечерним часом пик.

По данным «Яндекс.Пробок», в половине одиннадцатого утра загруженность петербургских дорог снова достигла 7 баллов. Эта отметка уже появлялась сегодня на картах — в утренний час пик. Но если тогда она превышала норму всего на 1 балл, то сейчас — на 4 балла.

На картах дороги Петербурга равномерно окрасились в желтый цвет с отдельными красными и бордовыми участками. Самый большой затор наблюдается на внутреннем кольце КАД — 10 километров от Янино до вантового моста. Северный участок ЗСД все еще особенно плотно забит в южном направлении. Напряженная дорожная ситуация также на Московском шоссе, Малоохтинском и Новочеркасском проспектах, Литейном проспекте и Воскресенской набережной.

В понедельник, 16 декабря, в Петербурге пришел циклон «Зива». Он несет с собой снег, гололёды и ледяные дожди. И это после того, как накануне город обновил снежный максимум зимы.