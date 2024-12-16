Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-6°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -11

4 м/c,

вос.

 737мм 92%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Кто кормит наших зверей
Платить лицом в метро
Промышленный Петербург
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Проезд дорожает
Рейтинги "Фонтанки"
Город Авто Час пик прошел, а аномальные пробки остались: в Петербурге — на 4 балла больше обычного

Час пик прошел, а аномальные пробки остались: в Петербурге — на 4 балла больше обычного

3 286
20 комментариев
Источник:

Необычайно плотное движение сохраняется на дорогах Петербурга утром 16 декабря. Даже к одиннадцати часам пробки сравнимы с вечерним часом пик.

По данным «Яндекс.Пробок», в половине одиннадцатого утра загруженность петербургских дорог снова достигла 7 баллов. Эта отметка уже появлялась сегодня на картах — в утренний час пик. Но если тогда она превышала норму всего на 1 балл, то сейчас — на 4 балла.

На картах дороги Петербурга равномерно окрасились в желтый цвет с отдельными красными и бордовыми участками. Самый большой затор наблюдается на внутреннем кольце КАД — 10 километров от Янино до вантового моста. Северный участок ЗСД все еще особенно плотно забит в южном направлении. Напряженная дорожная ситуация также на Московском шоссе, Малоохтинском и Новочеркасском проспектах, Литейном проспекте и Воскресенской набережной.

В понедельник, 16 декабря, в Петербурге пришел циклон «Зива». Он несет с собой снег, гололёды и ледяные дожди. И это после того, как накануне город обновил снежный максимум зимы.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Петербург Пробки
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
OttoVonNasmorck
1 час
Почему молчит главная лопата?
мы ещё не начинали!
1 час
кто нибудь миллионы триллионов уборочной техники видел? а она есть....
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
Новости компаний
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Новости компаний
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
ТОП 5
Новости компаний
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40