С десяток молодых людей уехали в отдел из квартиры на Среднерогатской улице

Полиция Московского района задержала участников конфликта на Среднерогатской улице. Началось все с сообщения о том, что в одной из квартир дома № 14 незаконно удерживают человека. В итоге в отдел уехали с десяток товарищей 18-29 лет. Об этом 16 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции установили, что вечером 14 декабря у дома 17 по улице Олеко Дундича между двумя компаниями молодых людей вспыхнула перепалка, в ходе которой был применен перцовый баллончик. Далее конфликт переместился в квартиру на Среднерогатской улице, откуда все участники и были доставлены в отдел.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, обстоятельства выясняются.