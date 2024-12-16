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Происшествия С десяток молодых людей уехали в отдел из квартиры на Среднерогатской улице

С десяток молодых людей уехали в отдел из квартиры на Среднерогатской улице

4 462
2 комментария

Полиция Московского района задержала участников конфликта на Среднерогатской улице. Началось все с сообщения о том, что в одной из квартир дома № 14 незаконно удерживают человека. В итоге в отдел уехали с десяток товарищей 18-29 лет. Об этом 16 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции установили, что вечером 14 декабря у дома 17 по улице Олеко Дундича между двумя компаниями молодых людей вспыхнула перепалка, в ходе которой был применен перцовый баллончик. Далее конфликт переместился в квартиру на Среднерогатской улице, откуда все участники и были доставлены в отдел.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, обстоятельства выясняются.

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Комментарии
3
Гость
46 минут
И снова отечественные неспециалисты со своими традициями. Бедные соседи! 🥱
Гость
47 минут
а в военкомат не проехались, отдохнули в участке
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