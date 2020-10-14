Теща Энди Картрайта упала в обморок при обыске. Ее держат в полиции и не пускают к ней адвоката

У самого Авдеева утром 14-го тоже провели обыск — в квартире на Моховой . Следствие считает, что у адвоката хранились значимые для расследования вещи, а Елена Кохал жила какое-то время на Моховой. Авдеев считает, что обыск провели с целью давления на защиту.

«В больницу ехать отказалась. Ее отвезли в полицию в Красногвардейском районе, адвоката не пускают», — уточнил защитник.

Как сообщил «Фонтанке» 14 октября адвокат Юрий Авдеев, медицинская помощь потребовалась Елене Кохал при обыске съемной квартиры на улице Коллонтай.

Задержанная теща музыканта Энди Картрайта Елена Кохал потеряла сознание при обыске. Ей вызвали скорую, от госпитализации женщина отказалась.

«Ничего значимого у меня быть не могло, Елена Кохал у меня не жила», — добавил адвокат.

СК заявил, что незадолго до смерти Энди Картрайта его жена Марина Кохал посещала аптеку и покупала «медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления».

Роль Елены Кохал неизвестна. Следствие на данный момент вменяет ей присутствие в квартире, где нашли расчлененное тело рэпера. Его смерть СК называет убийством.

О смерти Энди Картрайта — настоящее имя Александр Юшко — стало известно в июле 2020 года после звонка Марины Кохал в полицию. Расчленение она не отрицает. Вину в убийстве не признает.