У адвоката вдовы Энди Картрайта проводят обыск. Задержана теща рэпера

Как стало известно «Фонтанке», утром 14 октября в квартиру Авдеева на Моховой улице пришли сотрудники СК Центрального района с постановлением на обыск, выписанным Смольнинским райсудом. В нем по каким-то причинам арендованная адвокатом квартира указана жилищем Елены Кохал — матери обвиняемой. Под предлогом поиска предметов, представляющих важность для расследования, сотрудники СК обыскали квартиру адвоката.

Юрий Авдеев подтвердил «Фонтанке» эту информацию.



«Эту квартиру арендую я. Елена Кохал никогда здесь не жила. Возможно, следствие ввело Смольнинский суд в заблуждение и тем самым получило полномочия обыскать жилище адвоката в рамках уголовного дела, по которому я являюсь защитником», — уточнил Авдеев.



По данным «Фонтанки», следователи задержали Елену Кохал, которая приходилась тещей умершему рэперу, и забрали у нее ребенка Марины Кохал.



Как писало наше издание, сотрудники следственно-оперативной группы приходили с негласным визитом в СИЗО к Марине Кохал и настоятельно просили дать признательные показания. В противном случае они обещали задержать мать обвиняемой и отдать ребенка в детский дом.

Марина Кохал в июле 2020 года сообщила в полицию о смерти мужа Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Расчлененное тело Юшко нашли в квартире на Невском проспекте. По утверждению Кохал, муж умер естественной смертью. Тело она решила расчленить и утилизировать, чтобы версия о передозировке наркотиками не портила его музыкальную репутацию. От планов избавиться от тела Кохал отказалась после консультации с защитником. Следственный комитет полагает, что обвиняемая из ревности убила мужа. Подтверждения этой версии судебно-медицинская экспертиза пока дать не может.

