Вдове рэпера Картрайта сменили следователя. Она просила оградить ее от намеков на посмертную связь с мужем

«Следственные действия с нами еще не проводили. Видимо, в СК ждут судебно-медицинскую экспертизу трупа», — уточнили представители обвиняемой.

Отстраненный от дела Головин — не единственное последствие жалобы Кохал. По данным «Фонтанки», управление собственной безопасности ГУ МВД Петербурга и области изучает служебную деятельность оперуполномоченного, который вместе с Головиным приходил в СИЗО к обвиняемой. По ее утверждению, полицейский намекал на то, что Кохал занималась посмертным сексом с Картрайтом. Ее также спрашивали, пробовала ли она кровь мужа, обещали отправить ребенка в детдом, а мать — посадить.

Марина Кохал 29 июля сообщила в полицию о расчленении мужа Александра Юшко (Энди Картрайт — его псевдоним), умершего, по словам женщины, собственной смертью. СК возбудил уголовное дело по статье 105 «Убийство», считая, что Кохал совершила преступление из ревности. Она не признает обвинение.