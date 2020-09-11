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11.09.2020 19:55
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Вдове рэпера Картрайта сменили следователя. Она просила оградить ее от намеков на посмертную связь с мужем

Следственный комитет удалил из дела о смерти музыканта Энди Картрайта следователя Никиту Головина. Обвиняемая в убийстве Марина Кохал жаловалась на моральное давление.

Смену следователя «Фонтанке» 11 сентября подтвердила защита Кохал. Вместо Головина делом занялась следователь Степанова.

«Следственные действия с нами еще не проводили. Видимо, в СК ждут судебно-медицинскую экспертизу трупа», — уточнили представители обвиняемой.

Причина смерти рэпера по-прежнему неизвестна. Изучение его останков — тело нашли расчлененным — длится почти полтора месяца.

Отстраненный от дела Головин — не единственное последствие жалобы Кохал. По данным «Фонтанки», управление собственной безопасности ГУ МВД Петербурга и области изучает служебную деятельность оперуполномоченного, который вместе с Головиным приходил в СИЗО к обвиняемой. По ее утверждению, полицейский намекал на то, что Кохал занималась посмертным сексом с Картрайтом. Ее также спрашивали, пробовала ли она кровь мужа, обещали отправить ребенка в детдом, а мать — посадить.

Марина Кохал 29 июля сообщила в полицию о расчленении мужа Александра Юшко (Энди Картрайт — его псевдоним), умершего, по словам женщины, собственной смертью. СК возбудил уголовное дело по статье 105 «Убийство», считая, что Кохал совершила преступление из ревности. Она не признает обвинение.

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Комментарии (2)

Smark13
Неужели, по-вашему, такая большая разница? Провериться бы вам у психиатра...
вадики
Это днице сюр и ППЦ какой-то?!?!?Я конечно слышал о посмертном сексе с мертвыми женсчинами но что б с мужчинами?!?!?!КАК!?!?!
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