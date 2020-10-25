«Мы рады его победе». В Кремле прокомментировали последний бой Хабиба Нурмагомедова

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал 25 октября победу российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэйджи, которая произошла накануне.



«Мы рады его победе! И поздравляем его! А всё остальное — его выбор», — сказал Песков «Чемпионату».



В субботу после боя Нурмагомедов обратился к своим болельщикам с заявлением о завершении карьеры. Он сказал, что дрался в последний раз, так как это обещал своей матери. После победы российского спортсмена Махачкала не спала всю ночь. О том, как завершал карьеру величайший боец смешанных единоборств, — читайте на «Фонтанке».

