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25.10.2020 00:55
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После победы Нурмагомедова центр Махачкалы заполнился людьми и полицией

Республика Дагестан празднует ночью 25 октября победу своего земляка бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гейджи. Центр Махачкалы не спит, улицы заполнены людьми, а полиция пытается внести хоть какой-то порядок в это стихийное столпотворение. Кадры с улицы появились в соцсетях.

В субботу россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи в начале второго раунда. После он обратился к своим болельщиком с заявлением о завершении карьеры. Он сказал, что бой с Гейджи был последним, так как это он обещал своей матери.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В предыдущих боях он был сильнее Конора Макгрегора и Дастина Порье. Всего же на счету Хабиба теперь 29 побед.

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Комментарии (1)

virusanet
главное, чтоб без масок все.
хе-хе.
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