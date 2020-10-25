После победы Нурмагомедова центр Махачкалы заполнился людьми и полицией
Республика Дагестан празднует ночью 25 октября победу своего земляка бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гейджи. Центр Махачкалы не спит, улицы заполнены людьми, а полиция пытается внести хоть какой-то порядок в это стихийное столпотворение. Кадры с улицы появились в соцсетях.
Центр Махачкалы прямо сейчас #khabib pic.twitter.com/6uRkWjJkUP— Sergey Rasulov (@still_alive89) October 24, 2020
В субботу россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи в начале второго раунда. После он обратился к своим болельщиком с заявлением о завершении карьеры. Он сказал, что бой с Гейджи был последним, так как это он обещал своей матери.
Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В предыдущих боях он был сильнее Конора Макгрегора и Дастина Порье. Всего же на счету Хабиба теперь 29 побед.