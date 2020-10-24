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24.10.2020 23:54
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Нурмагомедов задушил Гейджи и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов защитил пояс чемпиона в легком весе на турнире UFC 254 в Абу-Даби в субботу, 24 октября. Россиянин победил американца Джастина Гейджи в самом начале второго раунда удушающим приемом.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В предыдущих боях он был сильнее Конора Макгрегора и Дастина Порье. Всего же на счету Хабиба теперь 29 побед.

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