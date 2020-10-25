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25.10.2020 00:03
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Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гейджи. Он пообещал это матери после смерти отца

Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире по смешанным единоборствам UFC 254 объявил о завершении карьеры. Как заявил Хабиб, он пообещал это матери после смерти отца.

Также он сказал, что посвящает победу своей отцу, который умер в начале июля в возрасте 57 лет. Перед смертью его лечили в Москве от коронавируса.

Таким образом Хабиб завершил карьеру непобежденным чемпионом с 29 победами в 29 боях.

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