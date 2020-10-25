Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире по смешанным единоборствам UFC 254 объявил о завершении карьеры. Как заявил Хабиб, он пообещал это матери после смерти отца.

Также он сказал, что посвящает победу своей отцу, который умер в начале июля в возрасте 57 лет. Перед смертью его лечили в Москве от коронавируса.