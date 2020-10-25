Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гейджи. Он пообещал это матери после смерти отца
Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире по смешанным единоборствам UFC 254 объявил о завершении карьеры. Как заявил Хабиб, он пообещал это матери после смерти отца.
Также он сказал, что посвящает победу своей отцу, который умер в начале июля в возрасте 57 лет. Перед смертью его лечили в Москве от коронавируса.
Нурмагомедов - о своем уходе из спорта: Это был мой последний бой. Когда UFC позвонили по поводу боя, я разговаривал с моей матерью три дня. Она не хотела, чтоб я дрался без отца, но я пообещал, что это будет мой последний бой. Я пообещал и я должен этому следовать pic.twitter.com/zRhg4Hew2S— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 24, 2020
Таким образом Хабиб завершил карьеру непобежденным чемпионом с 29 победами в 29 боях.