FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +9
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
25.10.2020 10:56
0
Печать

«Я пообещал маме, что это будет мой последний бой». Как уходил Хабиб Нурмагомедов и что об этом говорят

Хабиб Нурмагомедов шокировал всех своих болельщиков и недоброжелателей одновременно, завершив карьеру после победы над американцем Гейджи. Так или иначе — кажется, мы наблюдали за карьерой величайшего бойца смешанных единоборств.

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб НурмагомедовФото: Михаил Метцель/ТАСС

Обстановка перед турниром UFC 254, в рамках которого состоялась встреча Хабиба и Гейджи, была нервная. Во-первых, этот бой стал первым для Нурмагомедова после смерти отца, который был для него бессменным тренером на протяжении всей его карьеры. Во-вторых, американец Гейджи считался едва ли не самым неудобным соперником в карьере Хабиба. В итоге россиянин победил, но все равно заставил всех удивиться.

Как проходил бой

Бой завершился относительно быстро. В первом раунде оба бойца были очень активны. Гейджи постоянно давил, Хабиб сначала защищался и совершил первую неудачную попытку перевести соперника в партер. Со второго раза это ему удалось, и россиянин вышел на болевой прием на локоть, но завершить его не позволил перерыв.

Во втором раунде Хабиб сразу бросился атаковать: опрокинул соперника и перешел в тотальный контроль. В этом положении Нурмагомедов успешно применил прием под названием «треугольник» — удушающий приём, при выполнении которого борец захватывает шею и руку соперника ногами. Перед боем Гейджи обещал, что сам не сдастся и готов «уснуть» (потерять сознание от удушья), если до этого дойдет, но тут американец не выдержал и начал хлопать по телу Хабиба, намекая судье на сдачу.

Судья почему-то не обратил на это внимания и позволил Гейджи сдержать обещание.

Эта победа стал для Нурмагомедова 29-й в карьере. Примечательно, что именно с «треугольника» он начал свой победный путь 12 лет назад.

Речь после боя

После боя Хабиб упал на колени и заплакал. Очнувшись, Гейджи даже бросился его успокаивать.

Через пару минут Хабиб объяснил свои эмоции сенсационным заявлением о завершении карьеры. Никто такого не ожидал, потому что во всех предыдущих интервью боец говорил, что хочет достигнуть отметки в 30 побед, прежде чем уходить на покой.

Вот его полная речь:

«Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу, — это первое место вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил. 29–0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо. Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с матерью три дня. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца.

И для моих болельщиков... Если скажу, что из России, будет неправильно — просто для всех русскоговорящих. Большое вам спасибо. В 2008 году, когда я начинал, в 2012-м, когда я в первый раз дрался в UFC, очень многие не верили, очень много было невозможно. Я простой парнишка из обычного горного села Дагестана. Приехал сюда. Вчера мне брат даже говорит:

«Гугл» сказал, что ты самый обсуждаемый человек на планете. Я просто не мог в это поверить. У меня даже в голове всего этого не было. Мы просто вместе с отцом шли, я просто хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними — и все. У меня один остался родитель — это моя мама. Я хотел бы побольше времени ей уделить».

После этого весь мир сошел с ума.

Что говорили и писали

На родине Нурмагомедова в Дагестане ночь для многих моментально стала бессонной.

Глава UFC Дэйна Уайт после боя заявил, что он мог вообще не состояться — за три недели до него Нурмагомедов якобы сломал ногу: «Нам повезло, что мы увидели его бой сегодня вечером. Он один из самых крутых людей на планете».

Бойцу респектовали, кажется, все без исключения.

Даже главный хейтер Хабиба на планете, ирландский боец Конор Макгрегор посвятил ему несколько добрых слов в своем твиттере.

«Хорошее выступление, Хабиб. Еще раз выражаю тебе уважение и прими соболезнования из-за утраты своего отца. Тебе и всей твоей семье. С уважением, Макгрегоры», — написал ирландец.

«Поздравляю, бро! Твой отец гордится тобой», — написал в Инстаграме нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Отметил победу Нурмагомедова и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

«С победой! Мужчина! Ты настоящий сын своего отца!!!» — написал Черчесов в своем инстаграме.

Единственный в мире боксёр, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, Мэнни Пакьяо в своем твиттере тоже присоединился к поздравлениям: «Поздравляю величайшего Хабиба с большой победой и отличной карьерой! Было большой честью смотреть, как ты соревнуешься. Уважение».

Американские СМИ сравнили Нурмагомедова с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

«Хабиб в центре клетки, плачет. Очень напоминает Майкла Джордана, когда тот выиграл титул после смерти отца. Причина этих эмоций не вызывает сомнений», — написал журналист ESPN Ариэль Хельвани.

Дело в том, что в 1993 году убили отца Джордана. После этого Майкл в третий раз подряд стал чемпионом НБА и объявил о завершении карьеры. Однако спустя два года он вернулся и выиграл еще три чемпионских титула. Ни на что не намекаем, но почему бы и нет?

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб НурмагомедовФото: Михаил Метцель/ТАСС

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний