Хабиб Нурмагомедов шокировал всех своих болельщиков и недоброжелателей одновременно, завершив карьеру после победы над американцем Гейджи. Так или иначе — кажется, мы наблюдали за карьерой величайшего бойца смешанных единоборств.

«Я пообещал маме, что это будет мой последний бой». Как уходил Хабиб Нурмагомедов и что об этом говорят

Хабиб Нурмагомедов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Обстановка перед турниром UFC 254, в рамках которого состоялась встреча Хабиба и Гейджи, была нервная. Во-первых, этот бой стал первым для Нурмагомедова после смерти отца, который был для него бессменным тренером на протяжении всей его карьеры. Во-вторых, американец Гейджи считался едва ли не самым неудобным соперником в карьере Хабиба. В итоге россиянин победил, но все равно заставил всех удивиться.

Как проходил бой

Бой завершился относительно быстро. В первом раунде оба бойца были очень активны. Гейджи постоянно давил, Хабиб сначала защищался и совершил первую неудачную попытку перевести соперника в партер. Со второго раза это ему удалось, и россиянин вышел на болевой прием на локоть, но завершить его не позволил перерыв.



Во втором раунде Хабиб сразу бросился атаковать: опрокинул соперника и перешел в тотальный контроль. В этом положении Нурмагомедов успешно применил прием под названием «треугольник» — удушающий приём, при выполнении которого борец захватывает шею и руку соперника ногами. Перед боем Гейджи обещал, что сам не сдастся и готов «уснуть» (потерять сознание от удушья), если до этого дойдет, но тут американец не выдержал и начал хлопать по телу Хабиба, намекая судье на сдачу.

Судья почему-то не обратил на это внимания и позволил Гейджи сдержать обещание.

Эта победа стал для Нурмагомедова 29-й в карьере. Примечательно, что именно с «треугольника» он начал свой победный путь 12 лет назад.



Речь после боя

После боя Хабиб упал на колени и заплакал. Очнувшись, Гейджи даже бросился его успокаивать.



Через пару минут Хабиб объяснил свои эмоции сенсационным заявлением о завершении карьеры. Никто такого не ожидал, потому что во всех предыдущих интервью боец говорил, что хочет достигнуть отметки в 30 побед, прежде чем уходить на покой.



Вот его полная речь:

«Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу, — это первое место вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил. 29–0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо. Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с матерью три дня. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца.

И для моих болельщиков... Если скажу, что из России, будет неправильно — просто для всех русскоговорящих. Большое вам спасибо. В 2008 году, когда я начинал, в 2012-м, когда я в первый раз дрался в UFC, очень многие не верили, очень много было невозможно. Я простой парнишка из обычного горного села Дагестана. Приехал сюда. Вчера мне брат даже говорит: «Гугл» сказал, что ты самый обсуждаемый человек на планете. Я просто не мог в это поверить. У меня даже в голове всего этого не было. Мы просто вместе с отцом шли, я просто хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними — и все. У меня один остался родитель — это моя мама. Я хотел бы побольше времени ей уделить».



"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC — UFC (@ufc) October 24, 2020

После этого весь мир сошел с ума.

Что говорили и писали

На родине Нурмагомедова в Дагестане ночь для многих моментально стала бессонной.

Глава UFC Дэйна Уайт после боя заявил, что он мог вообще не состояться — за три недели до него Нурмагомедов якобы сломал ногу: «Нам повезло, что мы увидели его бой сегодня вечером. Он один из самых крутых людей на планете».

Бойцу респектовали, кажется, все без исключения.



Давайте так.

Хабиб – один из величайших бойцов смешанных единоборств в истории. По факту. 29-0, здесь нечего обсуждать.

Что абсолютно не делает его приятным человеком и тем, за кого хочется болеть.

Закончил карьеру и закончил, имеет право, скучать не будем. — Ofnews (@okolofnews) October 24, 2020

Даже главный хейтер Хабиба на планете, ирландский боец Конор Макгрегор посвятил ему несколько добрых слов в своем твиттере.

«Хорошее выступление, Хабиб. Еще раз выражаю тебе уважение и прими соболезнования из-за утраты своего отца. Тебе и всей твоей семье. С уважением, Макгрегоры», — написал ирландец.

«Поздравляю, бро! Твой отец гордится тобой», — написал в Инстаграме нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Отметил победу Нурмагомедова и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

«С победой! Мужчина! Ты настоящий сын своего отца!!!» — написал Черчесов в своем инстаграме.



Единственный в мире боксёр, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, Мэнни Пакьяо в своем твиттере тоже присоединился к поздравлениям: «Поздравляю величайшего Хабиба с большой победой и отличной карьерой! Было большой честью смотреть, как ты соревнуешься. Уважение». Американские СМИ сравнили Нурмагомедова с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

«Хабиб в центре клетки, плачет. Очень напоминает Майкла Джордана, когда тот выиграл титул после смерти отца. Причина этих эмоций не вызывает сомнений», — написал журналист ESPN Ариэль Хельвани.



The great ones overcame adversity to achieve glory.



(via @arielhelwani) pic.twitter.com/j7cU9aW9wn — SportsCenter (@SportsCenter) October 25, 2020

Дело в том, что в 1993 году убили отца Джордана. После этого Майкл в третий раз подряд стал чемпионом НБА и объявил о завершении карьеры. Однако спустя два года он вернулся и выиграл еще три чемпионских титула. Ни на что не намекаем, но почему бы и нет?

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

