Стало известно, чью часть тела нашёл петербуржец в Екатерингофке. Подозреваемый уже задержан
Генетическая экспертиза помогла установить, чью часть тела выудил житель Петербурга из реки Екатерингофки в конце сентября. Погибший оказался рабочим завода. Убили и расчленили его, предположительно, на рабочем месте.
Как стало известно «Фонтанке» 13 октября, в деле о найденном бедре, завернутом в мешок и утопленном в Адмиралтейском районе, появился подозреваемый. Личность убитого также установлена. Рыбак у дома №5 по улице Лифляндской достал из воды часть тела 37-летнего мужчины, работавшего, по предварительным данным, на Обуховском заводе. Генетический профиль трупа совпал с профилем объявленного в розыск мужчины. За три дня до обнаружения останков с заявлением в полицию обратилась подруга убитого. В документе она отметила, что пропавший ушёл на работу и не вернулся.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция 12 октября задержала 33-летнего подозреваемого. Установлено, что он и ныне покойный якобы повздорили на территории цеха, который арендует ООО «Промоборудование-плюс». В итоге мужчина нанёс своему оппоненту ножевое ранение в шею, отчего тот умер. Далее убийца отчленил ножовкой конечности и голову потерпевшего от туловища, разложил всё по мешкам и сбросил в Неву с берега, прилегающего к территории завода.
В данный момент подозреваемый находится в ИВС, ожидая избрания меры пресечения.
Напомним, 21 сентября рыбак нашёл в Екатерингофке строительный мешок с мужским бедром внутри. Вес останкам добавляла тяжёлая стальная деталь. Спустя неделю у яхт-клуба «Геркулес» к берегу прибило ещё один мешок, но уже с туловищем. Принадлежит ли оно тому же рабочему, пока неизвестно.