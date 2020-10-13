Стало известно, чью часть тела нашёл петербуржец в Екатерингофке. Подозреваемый уже задержан

Генетическая экспертиза помогла установить, чью часть тела выудил житель Петербурга из реки Екатерингофки в конце сентября. Погибший оказался рабочим завода. Убили и расчленили его, предположительно, на рабочем месте.



Как стало известно «Фонтанке» 13 октября, в деле о найденном бедре, завернутом в мешок и утопленном в Адмиралтейском районе, появился подозреваемый. Личность убитого также установлена. Рыбак у дома №5 по улице Лифляндской достал из воды часть тела 37-летнего мужчины, работавшего, по предварительным данным, на Обуховском заводе. Генетический профиль трупа совпал с профилем объявленного в розыск мужчины. За три дня до обнаружения останков с заявлением в полицию обратилась подруга убитого. В документе она отметила, что пропавший ушёл на работу и не вернулся.

