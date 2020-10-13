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13.10.2020 08:00
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Стало известно, чью часть тела нашёл петербуржец в Екатерингофке. Подозреваемый уже задержан

Генетическая экспертиза помогла установить, чью часть тела выудил житель Петербурга из реки Екатерингофки в конце сентября. Погибший оказался рабочим завода. Убили и расчленили его, предположительно, на рабочем месте.

Как стало известно «Фонтанке» 13 октября, в деле о найденном бедре, завернутом в мешок и утопленном в Адмиралтейском районе, появился подозреваемый. Личность убитого также установлена. Рыбак у дома №5 по улице Лифляндской достал из воды часть тела 37-летнего мужчины, работавшего, по предварительным данным, на Обуховском заводе. Генетический профиль трупа совпал с профилем объявленного в розыск мужчины. За три дня до обнаружения останков с заявлением в полицию обратилась подруга убитого. В документе она отметила, что пропавший ушёл на работу и не вернулся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция 12 октября задержала 33-летнего подозреваемого. Установлено, что он и ныне покойный якобы повздорили на территории цеха, который арендует ООО «Промоборудование-плюс». В итоге мужчина нанёс своему оппоненту ножевое ранение в шею, отчего тот умер. Далее убийца отчленил ножовкой конечности и голову потерпевшего от туловища, разложил всё по мешкам и сбросил в Неву с берега, прилегающего к территории завода.

В данный момент подозреваемый находится в ИВС, ожидая избрания меры пресечения.

Напомним, 21 сентября рыбак нашёл в Екатерингофке строительный мешок с мужским бедром внутри. Вес останкам добавляла тяжёлая стальная деталь. Спустя неделю у яхт-клуба «Геркулес» к берегу прибило ещё один мешок, но уже с туловищем. Принадлежит ли оно тому же рабочему, пока неизвестно.

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Комментарии (17)

260975201
Сколько чернухи льется, вот понаслушавшись, поначитавшись и копируют методы.
Kezevo
То есть на территорию гоз Обуховский завод можно под камеру войти через турникет по пропуску , который сдать табельщице а в конце дня не выйти и ни кого это не заинтересует , даже в службе безопасности. Браво браво
263819151
Удивительная безалаберность при уничтожении следов,что Соколов,что этот пень.Груз должен быть грузом,чтобы ничего никогда не всплыло,а бухать Соколову нужно было после того,как тёлочку свою качественно притопит,а он упился в хлам в процессе утилизации.Теперь срока огромные и по тундре,по железной дороге...
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