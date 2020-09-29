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29.09.2020 19:40
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В найденном у петербургского яхт-клуба мешке лежало лишь полтела мужчины

Новые подробности страшной находки, сделанной в Приморском районе Петербурга, появились вечером 29 сентября.

Как стало известно «Фонтанке», в мешке у яхт-клуба «Геркулес» была обнаружена часть тела мужчины: от шеи до ребер.

Существует предположение, что найденные сегодня останки могут принадлежать тому же человеку, что и ранее обнаруженное в реке Екатерингофке мужское бедро, находившееся в строительном мешке вместе с ротором от асинхронного двигателя, который, по всей видимости, использовали в качестве утяжелителя.

Как ранее писала «Фонтанка», мешок с телом без головы и рук обнаружили 29 сентября у петербургского яхт-клуба «Геркулес», расположенного по адресу: Береговая улица, 19. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, подробности выясняются.

© Фонтанка.Ру

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