Новые подробности страшной находки, сделанной в Приморском районе Петербурга, появились вечером 29 сентября.



Как стало известно «Фонтанке», в мешке у яхт-клуба «Геркулес» была обнаружена часть тела мужчины: от шеи до ребер.

Существует предположение, что найденные сегодня останки могут принадлежать тому же человеку, что и ранее обнаруженное в реке Екатерингофке мужское бедро, находившееся в строительном мешке вместе с ротором от асинхронного двигателя, который, по всей видимости, использовали в качестве утяжелителя.