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22.09.2020 09:14
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Строительный мешок с человеческими конечностями нашли в Екатерингофке

Рыбачивший в Адмиралтейском районе житель Петербурга вынужденно разделил улов с полицией. Кроме рыбы, он выудил из реки человеческие останки.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 сентября, звонок от 24-летнего жителя Петербурга в дежурной части получили накануне за час до полуночи. Мужчина рассказал о вечернем досуге и предложил проверить улов: он рыбачил недалеко от Лифляндской, 5, и достал из Екатерингофки мешок, внутри которого по виду человеческие останки.

Приехавшие на место эксперты подтвердили догадку. В сером строительном пакете оказалось, предположительно, мужское бедро со следами отсечения и ротор от асинхронного двигателя, который, по всей видимости, использовали в качестве утяжелителя. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

В воскресенье, 20 сентября, на крыше дома в центре Петербурга нашли детский череп и фрагменты скелета. Человеческие останки в течение года с регулярностью попадают в новостную повестку. В ноябре 2019 года с женскими руками в портфеле из Мойки достали историка Олега Соколова. Руки принадлежали его возлюбленной и аспирантке Анастасии Ещенко, части её тела искали ещё два дня.

В июне 2020 года в реке Мга водолазы обнаружили мужское туловище с силиконовыми имплантами, которые были установлены у него в груди. Голова и конечности отсутствовали.

27 июля задержали последователя экс-доцента Соколова после того, как под окнами на проспекте Художников нашли части его жены. В это время умершего рэпера Энди Картрайта расчленяла его вдова.

В сентябре отрезанные части тела женщины в пакетах нашли в Волховском районе Ленобласти в реке Сясь.

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Комментарии (6)

Vurgagain
"В ноябре 2019 года с женскими руками в портфеле из Мойки выловили историка Олега Соколова."
ЧТО ЭТО????
alexadmin
Была криминальная столица, потом культурная, теперь - разделочная.
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