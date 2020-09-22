Строительный мешок с человеческими конечностями нашли в Екатерингофке

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 сентября, звонок от 24-летнего жителя Петербурга в дежурной части получили накануне за час до полуночи. Мужчина рассказал о вечернем досуге и предложил проверить улов: он рыбачил недалеко от Лифляндской, 5, и достал из Екатерингофки мешок, внутри которого по виду человеческие останки.

Рыбачивший в Адмиралтейском районе житель Петербурга вынужденно разделил улов с полицией. Кроме рыбы, он выудил из реки человеческие останки.

Приехавшие на место эксперты подтвердили догадку. В сером строительном пакете оказалось, предположительно, мужское бедро со следами отсечения и ротор от асинхронного двигателя, который, по всей видимости, использовали в качестве утяжелителя. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

В воскресенье, 20 сентября, на крыше дома в центре Петербурга нашли детский череп и фрагменты скелета. Человеческие останки в течение года с регулярностью попадают в новостную повестку. В ноябре 2019 года с женскими руками в портфеле из Мойки достали историка Олега Соколова. Руки принадлежали его возлюбленной и аспирантке Анастасии Ещенко, части её тела искали ещё два дня.

В июне 2020 года в реке Мга водолазы обнаружили мужское туловище с силиконовыми имплантами, которые были установлены у него в груди. Голова и конечности отсутствовали.

27 июля задержали последователя экс-доцента Соколова после того, как под окнами на проспекте Художников нашли части его жены. В это время умершего рэпера Энди Картрайта расчленяла его вдова.