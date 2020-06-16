Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») после обнаружения тела мужчины без рук, ног и головы в Мге. Об этом 16 июня сообщается на сайте ведомства.



«Назначена медицинская судебная экспертиза. Кроме того, запланирован дополнительный осмотр места происшествия с участием водолазов, а также следователей-криминалистов отдела криминалистики с применением криминалистической техники», — рассказали в пресс-службе.

