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16.06.2020 12:00
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Найденное во Мге мужское туловище с женской грудью легло в основу уголовного дела. Водолазы будут искать руки, ноги и голову

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») после обнаружения тела мужчины без рук, ног и головы в Мге. Об этом 16 июня сообщается на сайте ведомства.

«Назначена медицинская судебная экспертиза. Кроме того, запланирован дополнительный осмотр места происшествия с участием водолазов, а также следователей-криминалистов отдела криминалистики с применением криминалистической техники», — рассказали в пресс-службе.

Фото: СУСК РФ по ЛО
Фото: СУСК РФ по ЛО
Фото: СУСК РФ по ЛО
Фото: СУСК РФ по ЛО
Фото: СУСК РФ по ЛО

Как ранее писала «Фонтанка», личность погибшего попробуют установить по силиконовым имплантам, которые были установлены в его грудь. Тело накануне нашёл одиннадцатиклассник из Петербурга. Он купался в посёлке Мга, недалеко от дома 23 по Бетонному переулку. Внезапно он почувствовал гнилостный запах, а затем увидел труп.

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Комментарии (3)

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