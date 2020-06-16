Найденное во Мге мужское туловище с женской грудью легло в основу уголовного дела. Водолазы будут искать руки, ноги и голову
Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») после обнаружения тела мужчины без рук, ног и головы в Мге. Об этом 16 июня сообщается на сайте ведомства.
«Назначена медицинская судебная экспертиза. Кроме того, запланирован дополнительный осмотр места происшествия с участием водолазов, а также следователей-криминалистов отдела криминалистики с применением криминалистической техники», — рассказали в пресс-службе.
Как ранее писала «Фонтанка», личность погибшего попробуют установить по силиконовым имплантам, которые были установлены в его грудь. Тело накануне нашёл одиннадцатиклассник из Петербурга. Он купался в посёлке Мга, недалеко от дома 23 по Бетонному переулку. Внезапно он почувствовал гнилостный запах, а затем увидел труп.