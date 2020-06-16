Юный петербуржец нашёл в реке мужское туловище с женской грудью

Страшную находку сделал одиннадцатиклассник из Петербурга во время отдыха в Кировском районе Ленобласти. Купаясь, он почувствовал трупный запах и увидел часть человеческого тела, о чём сразу же сообщил в полицию.



Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, туловище неизвестного мужчины без головы, рук и ног было найдено у берега реки Мга в одноимённом посёлке накануне. О жуткой находке в полицию сообщил учащийся петербургской школы, буквально через десять минут оперуполномоченные были на месте. Из воды в 50 метрах от дома 23 по Бетонному переулку они достали голое тело без конечностей.

