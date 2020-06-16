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16.06.2020 09:37
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Юный петербуржец нашёл в реке мужское туловище с женской грудью

Страшную находку сделал одиннадцатиклассник из Петербурга во время отдыха в Кировском районе Ленобласти. Купаясь, он почувствовал трупный запах и увидел часть человеческого тела, о чём сразу же сообщил в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, туловище неизвестного мужчины без головы, рук и ног было найдено у берега реки Мга в одноимённом посёлке накануне. О жуткой находке в полицию сообщил учащийся петербургской школы, буквально через десять минут оперуполномоченные были на месте. Из воды в 50 метрах от дома 23 по Бетонному переулку они достали голое тело без конечностей.

Следственно-оперативная группа смогла установить, что у погибшего были установлены грудные импланты. Труп направлен в морг Кировска. Районный следственный отдел СУ СК проводит проверку.

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Комментарии (6)

DmitrySpb79
Ясное дело, от коронавируса помер :)
michailPotapov
Ганнибал лектер во Мге
grannie
Бурная жизнь у погибшего была, по всей видимости... И смерть тоже
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